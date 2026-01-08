stile e Trend
Il trucco per far entrare in valigia tutto il necessario per due settimane di vacanza

Avete organizzato una vacanza di un paio di settimane ma solo col bagaglio a mano? Ecco i trucchi per farci entrare tutto il necessario.
A cura di Valeria Paglionico
Le feste di Natale sono appena finite ma, nonostante ciò, sono in moltissimi coloro che non hanno perso la voglia di partire e che, anzi, hanno già in programma una vacanza. Il trucco più gettonato per risparmiare? Dire no ai bagagli da imbarcare, preferendo viaggiare leggeri con un solo zaino o al massimo con un bagaglio a mano. Spesso, però, al loro interno entra giusto il necessario, soprattutto quando è inverno e bisogna portare con sé maglioni e sciarpe pesanti. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, esiste un piccolo trucco per fare entrare in valigia i vestiti utili per affrontare due settimane di vacanza: ecco qual è.

Quale trolley scegliere per viaggiare in aereo

Lydia Mansel, fondatrice del  sito dedicato all'imballaggio Just Packed, ha rivelato quali sono i piccoli trucchi da utilizzare per sfruttare al massimo lo spazio in valigia. Se il viaggio è di al massimo due settimane, si può optare per un piccolo trolley, facendo bene attenzione a scegliere quello più capiente possibile. Deve essere leggero e deve essere dotato di ruote resistenti, scomparti per organizzare i diversi effetti personali, tasche interne ed esterne e una cerniera di sicurezza che dà la possibilità di allargarlo all'occorrenza. Sebbene le varianti "morbide" possano sembrare più facilmente espandibili, in verità è preferibile acquistare un trolley rigido, visto che si adatta alla perfezione alle misure richieste dalle compagnie aeree.

Gli accessori da inserire in valigia

Per quanto riguarda il bagaglio a mano più piccolo, quello che va riposto sotto al sedile, l'ideale è scegliere una borsa sportiva super leggera e pieghevole, facile da trasportare sia a mano che a tracolla e perfetta per adattarsi ai misuratori di valigie presenti in aeroporto. Come riempirla per affrontare due settimane di vacanza? Bisogna inserire due cambi di pantaloni, diverse magliette, un paio di maglioni e il beauty case, dividendo tutto con i cubi da imballaggio. Così facendo, gli accessori vengono compressi ma con estremo ordine, dettaglio essenziale per risparmiare tempo e spazio. Per quanto riguarda le scarpe e la giacca, è necessario optare per dei modelli "unici" ma adatti a ogni occasione. Tra gli accessori salva-spazio must, infine, non può mancare il cuscino che può essere riempito di vestiti.

Viaggi
Il trucco per far entrare in valigia tutto il necessario per due settimane di vacanza
