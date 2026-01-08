Il trucco per far entrare in valigia tutto il necessario per due settimane di vacanza

Le feste di Natale sono appena finite ma, nonostante ciò, sono in moltissimi coloro che non hanno perso la voglia di partire e che, anzi, hanno già in programma una vacanza. Il trucco più gettonato per risparmiare? Dire no ai bagagli da imbarcare, preferendo viaggiare leggeri con un solo zaino o al massimo con un bagaglio a mano. Spesso, però, al loro interno entra giusto il necessario, soprattutto quando è inverno e bisogna portare con sé maglioni e sciarpe pesanti. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, esiste un piccolo trucco per fare entrare in valigia i vestiti utili per affrontare due settimane di vacanza: ecco qual è.

Quale trolley scegliere per viaggiare in aereo

Lydia Mansel, fondatrice del sito dedicato all'imballaggio Just Packed, ha rivelato quali sono i piccoli trucchi da utilizzare per sfruttare al massimo lo spazio in valigia. Se il viaggio è di al massimo due settimane, si può optare per un piccolo trolley, facendo bene attenzione a scegliere quello più capiente possibile. Deve essere leggero e deve essere dotato di ruote resistenti, scomparti per organizzare i diversi effetti personali, tasche interne ed esterne e una cerniera di sicurezza che dà la possibilità di allargarlo all'occorrenza. Sebbene le varianti "morbide" possano sembrare più facilmente espandibili, in verità è preferibile acquistare un trolley rigido, visto che si adatta alla perfezione alle misure richieste dalle compagnie aeree.

Gli accessori da inserire in valigia

Per quanto riguarda il bagaglio a mano più piccolo, quello che va riposto sotto al sedile, l'ideale è scegliere una borsa sportiva super leggera e pieghevole, facile da trasportare sia a mano che a tracolla e perfetta per adattarsi ai misuratori di valigie presenti in aeroporto. Come riempirla per affrontare due settimane di vacanza? Bisogna inserire due cambi di pantaloni, diverse magliette, un paio di maglioni e il beauty case, dividendo tutto con i cubi da imballaggio. Così facendo, gli accessori vengono compressi ma con estremo ordine, dettaglio essenziale per risparmiare tempo e spazio. Per quanto riguarda le scarpe e la giacca, è necessario optare per dei modelli "unici" ma adatti a ogni occasione. Tra gli accessori salva-spazio must, infine, non può mancare il cuscino che può essere riempito di vestiti.