Il trucco per far entrare più oggetti in valigia (e non c’entrano nulla i cubi da imballaggio)

Il periodo che precede Natale è sempre di gran fermento e non solo perché si va alla ricerca dei regali perfetti: in moltissimi approfittano dell'atmosfera magica creata da lucine e strade addobbate per organizzare una vacanza fuori dall'Italia. L'unico piccolo inconveniente? Spesso si parte solo col bagaglio a mano e al suo interno, complice il fatto che si portano soprattutto maglioni e cappotti, non entra praticamente nulla. Qual è il segreto per sfruttare al meglio lo spazio disponibile?

L'alternativa ai cubi da imballaggio

Come fare per preparare una valigia perfetta? Dite addio ai sacchetti sottovuoto e ai cubi da imballaggio: per organizzare al meglio gli oggetti contenuti nel bagaglio bisogna puntare tutto sulle borse morbide e impermeabili, come quelle che si usano quando si va in kayak. Il motivo per cui sono super efficaci? Sono disponibili in diverse dimensioni e colori e danno la possibilità di comprimere il contenuto in pochi secondi, eliminando tutta l'aria semplicemente con qualche piega. Come se non bastasse, sono impermeabili, dunque possono essere usati anche come "borsa quotidiana" durante il viaggio, soprattutto quando si incontrano piogge e temporali.

I consigli da seguire per una valigia perfetta

Stando ai consigli degli utenti dei social, inoltre, il segreto per preparare una valigia perfetta è puntare tutto su abiti "neutri" sia nei colori che nei modelli, che possono essere usati più volte e abbinati in modo versatile. Degli esempi? Un maglione nero oppure una giacca calda e impermeabile, l'ideale sia per una mattinata a passeggiare che per una serata romantica. Come ultima cosa, sarebbe bene inserire nel bagaglio dei batuffoli di cotone bagnati con dell'olio essenziale profumato, così da eliminare i fastidiosi odori di chiuso e di muffa. In quanti useranno questi trick per il loro prossimo viaggio?