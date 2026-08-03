L’estate di Elodie è “metallica”: il bikini lucido è il capo che non può mancare in valigia

Elodie si sta godendo un’estate di totale relax in compagnia della fidanzata Franceska Nuredini. Il capo a cui non può rinunciare? Il bikini metallico, indiscusso must di stagione.

A chi ispirarsi per essere super glamour in vacanza? Alle star, che ormai già da diverse settimane hanno dato il via alle ferie, provocando non poca invidia tra i followers che, al contrario di loro, sono ancora chiusi in ufficio a lavorare. Elodie è una di queste: attualmente si presa una piccola pausa dal lavoro e ne sta approfittando per girare il mondo con la compagna Franceska Nuredini. Dopo aver trascorso qualche settimana tra il Cilento e la Puglia, durante lo scorso weekend si è concessa un pool party con gli amici. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il must di stagione?

Il bikini metallico di Elodie

Elodie ha trascorso il weekend che si è appena concluso con Franceska e un gruppo di amici e insieme hanno organizzato un pool party all'insegna del divertimento e dell'allegria. La cantante ne ha approfittato per seguire il trend più gettonato dell'estate 2026, quello dei bikini metallici (molto simile a quello che già qualche giorno fa aveva sfoggiato Arisa). Ne ha indossato uno total silver, per la precisione un modello con reggiseno a triangolo chiuso da un laccetto al centro del décolleté e un paio di tanga sgambatissimi che hanno messo in risalto la silhouette impeccabile. Elodie si è lasciata immortalare come una sirena a bordo piscina, con gli occhi chiusi e il viso super rilassato.

Elodie al pool party

Il ritorno dei costumi metallici

Il tessuto lucido dall'effetto metallico ha letteralmente dominato le mode degli anni '70 e '80 e da allora non ha mai più perso il suo animo glamour, anzi, è tornato in gran voga proprio negli ultimi mesi. Futuristico, cangiante e brillante: è in assoluto il must che non può mancare in valigia durante le vacanze del 2026, che sia in formato due pezzi o che sia un modello inteo. Perfetto per una giornata di tintarella ma anche per un aperitivo serale in spiaggia, risulta essere particolarmente versatile grazie al suo finish lurex. In quante prenderanno ispirazione da Elodie per aggiungere un tocco rock alla propria estate?