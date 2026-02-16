stile e Trend
Leo Gassmann si prepara a Sanremo 2026 con i capelli con “le corna”

Leo Gassmann si sta preparando al Festival di Sanremo 2026, al quale partecipa con Naturale. L’accessorio di cui non può fare a meno? I cappelli super originali.
A cura di Valeria Paglionico
Manca pochissimo alla 76esima edizione del Festival di Sanremo e i preparativi fremono. La scenografia è pronta, Carlo Conti ha rivelato tutti i nomi degli ospiti speciali e i big in gara hanno fatto le prove con l'orchestra: insomma, il countdown è ufficialmente cominciato e in molti non vedono l'ora di ascoltare i brani di quest'anno. Tra i più attesi c'è Naturale di Leo Gassmann, che ritorna sul palcoscenico dell'Ariston a 6 anni di distanza dalla prima fortunata esperienza del 2020 (quando vinse con Vai bene così nella sezione Nuove Proposte) e dalla seconda con Terzo Cuore. Cosa ci si dovrà aspettare da lui in fatto di stile?

Lo stile di Leo Gassmann a Sanremo

Nel 2023 Leo Gassmann aveva fatto non poco scalpore a Sanremo con la sua canotta bianca (assolutamente "bandita" dal dress code del Festival, tanto che la stylist dell'epoca si dissociò dalla sua scelta di stile). Oggi è cresciuto e, almeno per i red carpet e le ospitate televisive, punta tutto sull'eleganza dei completi classici, osando semplicemente con delle polo usate al posto delle camicie.

Leo Gassmann
Leo Gassmann

Certo, nella vita privata continua a essere appassionato di canotte, ma per gli eventi ufficiali preferisce lasciarle nell'armadio. Il punto forte dell'immagine del cantante? I capelli ricci e vaporosi, che spesso, però, copre con dei cappelli super originali.

Con la giacca al Quirinale: i look dei cantanti di Sanremo 2026 per l'incontro con Mattarella
Leo Gassmann
Leo Gassmann

La passione di Leo Gassmann per i cappelli

Non è una novità che Leo Gassmann ami sorprendere con dei cappellini originali e colorati, anzi, spesso in passato aveva sfoggiato modelli total pink o con "le corna", spiegando che non riusciva a farne a meno perché gli mettevano allegria.

Leo Gassmann
Leo Gassmann

Oggi, nonostante si sia evoluto in fatto di stile, non rinuncia ai cappelli particolari, dalle classiche coppole a quelli a forma di Pikachu, fino ad arrivare alle bandane e ai modelli total black ma con le corna. Li indosserà anche a Sanremo? Al momento non ha rivelato nessuna indiscrezione sui look del Festival ma non si esclude che possa sfoggiarli durante le interviste pomeridiane o nel backstage.

Leo Gassmann
Leo Gassmann
