Levante arriva a Sanremo 2026: la prima foto è in pigiama ma con le scarpe di cristallo

Levante è appena arrivata a Sanremo e a partire da domani sarà sul palco dell’Ariston col brano Sei tu. Cosa ha indossato per la prima foto scattata all’arrivo nella cittadina ligure?

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'attesa è quasi finita: domani partirà ufficialmente l'edizione 2026 del Festival di Sanremo e fino al prossimo sabato i 30 big in gara si sfideranno tra acuti e duetti inediti. Questa sera, però, andrà in scena l'attesa sfilata sul green carpet allestito fuori l'Ariston e tutti gli artisti daranno qualche piccola anticipazione sullo stile che sfoggeranno sul palco. Per Levante si tratterà di un gran ritorno alla kermesse canora: dopo Tikibombom del 2019 e Vivo del 2023, ora presenterà il brano Sei tu, anche se ha preannunciato che questa volta punterà su dei look minimal. Cosa ha indossato per la prima foto sanremese?

Quanto costano i sandali scintillanti di Levante

Al motto di "Ciao Sanremo" (con tanto di emoticon a forma di cuore), Levante ha documentato il suo arrivo nella cittadina ligure a poche ore dall'inizio del Festival. Si è lasciata immortalare a poche ore dal risveglio nella camera dell'albergo che la ospiterà nei prossimi giorni e per l'occasione ha sfoggiato un look davvero insolito.

Levante in versione cozy

Per lei niente abiti da sera o tailleur sofisticati, ha preferito rimanere cozy con un outfit "pigiama" con pantaloncini corti a righine e canotta di cotone total white. A fare la differenza sono state le scarpe: nonostante il completo "da notte", ha indossato delle mules col tacco a spillo metallico tempestate di cristalli, per la precisione i sandali Orb di Sergio Rossi della collezione F/W 2025-26. Il loro prezzo? Sul sito ufficiale della Maison vengono vendute a 850 euro.

Levante con le mules di Sergio Rossi

Cosa indosserà Levante a Sanremo 2026

A Fanpage.it abbiamo intervistato Lorenzo Oddo, lo stylist che ormai da anni segue Levante i suoi impegni pubblici, e ci ha anticipato che la cantante cambierà radicalmente stile a Sanremo 2026. Dirà addio ai micro shorts con i cristalli e ai capelli platino che avevano contraddistinto le sue precedenti esperienze all'Ariston, ora darà spazio all'essenzialità e ai look minimal. Outfit semplici ma costruiti (probabilmente firmati Fendi): quest'anno Levante vuole che gli spettatori si concentrino solo sulla sua musica e sul suo talento. Farà una piccola eccezione solo durante la finale, quando darà spazio a tinte accese piuttosto che alle palette neutre delle altre serate.