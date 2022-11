Le star più cliccate del 2022: Elisabetta II è in classifica, ma la regina delle ricerche è un’altra Quali sono le celebrities più chiacchierate e cliccate del 2022? Nelle ricerche di Google al primo posto c’è Amber Heard, ovviamente seguita da Johnny Depp.

A cura di Giusy Dente

Il 2022 volge al termine: quali sono state le celebrities più cliccate dell'anno? Google è stato sommerso di ricerche sui più disparati personaggi: del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, della storia. Ma qualcuno ha acceso l'interesse del popolo del web più di altri, generando una mole di curiosità superiore alla media. Nella classifica delle celebrities più cercate su Google da gennaio in poi, figura anche la regina Elisabetta II, venuta a mancare a settembre. Amatissima in tutto il mondo, inevitabilmente è stata nelle tendenze del motore di ricerca: eppure c'è chi ha fatto "meglio" di lei. La regina di Google del 2022 è un'altra come riporta il New York Post.

Amber Heard è la regina di Google

Dalla battaglia legale contro l'ex marito, Amber Heard è uscita con la reputazione distrutta e parecchi soldi da pagare. Pare che questa estate abbia addirittura dovuto mettere in vendita la sua residenza di lusso, per pagare parte delle spese legate al processo contro Depp. Sicuramente è stato il più chiacchierato del 2022, un processo di alto interesse mediatico che difatti ha messo la 36enne in cima alla classifica delle star del 2022. Proprio Amber Heard è stata la più cercata dell'anno su Google, con una media di 5,6 milioni di ricerche ogni mese negli Stati Uniti. Naturalmente, Johnny Depp la segue a ruota al secondo posto, con 5,5 milioni di ricerche al mese.

Amber Heard

La regina Elisabetta sale sul podio

Dopo Amber Heard e Johnny Depp, nella classifica delle celebrities dell'anno non poteva mancare proprio lei: Elisabetta II. La monarca si è classificata al terzo posto: una media di 4,3 milioni di ricerche su Google al mese, nel 2022. La regina vanta il record di regnante più longeva della Gran Bretagna: è morta a settembre all'età di 96 anni dopo ben sette decenni sul trono. Nel corso della sua vita ha viaggiato in tutto il mondo, ha conosciuto capi di Stato e celebrità, è entrata nei cuori di tutti con la sua dedizione, la sua fermezza, la storia d'amore col principe Filippo e anche il suo stile! Dai cappellini alle preziosissime spille sempre appuntate alla giacca fino ai colori sgargianti dei suoi cappottini, si è di fatto imposta anche icona fashion.

Leggi anche Perché c'è una stella di metallo sulla lapide della regina Elisabetta II

Elisabetta II

Tom Brady campione di ricerche

Campione nella vita, ma anche su Google. La stella del football americano Tom Brady è l'atleta di serie A più cercato su Google nel 2022, nonché la quarta celebrità della classifica generale. Non è detto che il merito sia solo dei suoi traguardi sportivi: di mezzo ci potrebbe essere anche il divorzio dalla supermodella Gisele Bündchen, che sicuramente ha contribuito ad accendere l'interesse degli utenti. Il totale delle ricerche su Tom Brady è pari a 4,06 milioni al mese.

Tom Brady

Quinto e sesto posto per una ex coppia

Kim Kardashian e il suo ex fidanzato Pete Davidson si sono piazzati rispettivamente quinta e sesto, nella classifica delle celebrities più cercate su Google nel 2022. La loro relazione ha acceso l'interesse di fan e curiosi: i due hanno iniziato la frequentazione dopo la partecipazione di lei al Saturday Night Live lo scorso autunno. L'influencer era reduce dalla separazione con Kanye West, altro elemento che ha certamente contribuito a far aumentare le ricerche sul suo conto.

Kim Kardashian e Pete Davidson

E che dire del Met Gala 2022 a cui l'imprenditrice ha partecipato. Il suo look è stato tra i più chiacchierati e più cercati in rete: dopo una dieta estremamente restrittiva, ha indossato un abito di Marilyn Monroe (rovinandolo). Tutto questo le è valso un totale di 3,4 milioni di ricerche al mese nel 2022, su Google, contro la media mensile di 3,2 milioni dell'ex fidanzato Pete Davidson. Quest'ultimo ha riacceso l'interesse su di sé in queste settimane, cioè da quando si parla di una possibile frequentazione con la supermodella Emily Ratajkowski.

Zendaya

Chi sono le celebrities in fondo alla classifica

Il CEO di Twitter Elon Musk si è classificato settimo nella lista, accumulando 3,19 milioni di ricerche su Google al mese negli Stati Uniti. Ad attirare l'attenzione è stata sicuramente la reintegrazione dell'ex presidente Donald Trump sulla piattaforma da cui era stato espulso, diventata forte argomento di dibattito. Ottavo nella lista c'è invece un attore che per mesi è stato un meme vivente: Will Smith. Quanto accaduto durante la notte degli Oscar gli è valso ben 3,15 milioni di ricerche mensili: ha schiaffeggiato Chris Rock in pieno volto, reo di aver fatto una battuta infelice sull'alopecia di sua moglie Jada Smith. E tutto in diretta, durante la cerimonia di consegna dei premi. Nono e decimo posto per Millie Bobby Brown e Zendaya, rispettivamente star di Stranger Things ed Euphoria. Le due giovani interpreti femminili sono state cercate su Google rispettivamente 2,78 milioni e 2,71 milioni di volte.