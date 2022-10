C’eravamo tanto amati: il divorzio milionario tra Tom Brady e Gisele Bündchen Il campione di football americano e una modella dalla bellezza planetaria, il matrimonio da favola tra Tom Brady e Gisele Bündchen è finito da buoni compagni di viaggio che non dovrebbero lasciarsi mai: “Mi sento fortunata per il tempo che abbiamo trascorso insieme e auguro a Tom il meglio per sempre”.

Tom Brady e Gisele Bündchen si erano sposati nel 2009, il matrimonio è finito dopo 13 anni e due figli.

Tom Brady e Gisele Bündchen non sono più gli stessi di quella coppia bella, ricca e felice che nel 2009, a Santa Monica si disse sì e giurò amore etern. La star del football americano e la modella internazionale: sembrava una di quelle favole che fanno sognare, è finita con l'annuncio della separazione ufficiale dopo 13 ani di matrimonio e due figli (Benjamin Rein e Vivian Lake).

È finita da buoni compagni di viaggio che non dovrebbero lasciarsi mai ma un bel giorno si accorgono di avere accanto un estraneo. E si chiedono come sia possibile. L'unica risposta è nei loro cuori, ad ascoltarli provoca un dolore fortissimo. Almeno è questa la versione che hanno lasciato trapelare sui social raccontando del divorzio a cui sono giunti in maniera sofferta, fino allo strappo decisivo.

"Negli ultimi giorni – ha ammesso il quaterback di Tampa Bay Buccaneers -, mia moglie e io abbiamo formalizzato il nostro divorzio dopo 13 anni di matrimonio. Abbiamo raggiunto questa decisione in modo amichevole e con gratitudine per il tempo trascorso insieme".

Il messaggio della ex modella brasiliano condiviso in una storia su Instagram nella quale conferma separazione e divorzio da Brady.

Parole che trovano eco in quelle espresse dalla ex consorte in una storia su Instagram: "La mia priorità è sempre stata e saranno i nostri figli, che amo con tutto il cuore. Continueremo a essere co-genitori per dare loro l'amore, la cura e l'attenzione che meritano molto. La decisione di porre fine a un matrimonio non è mai facile, ma ci siamo separati e anche se ovviamente è difficile affrontare qualcosa del genere, mi sento fortunata per il tempo che abbiamo trascorso insieme e auguro a Tom solo il meglio per sempre".

Cosa succederà adesso? Sette Super Bowl vinti e la pazza idea di continuare nonostante le voci sul ritiro, il 45 enne campione americano è a un punto di svolta della vita, lo sarà anche della sua carriera? Con l'ex modella brasiliana, oggi 42enne, esisteva anche un accordo pre-matrimoniale che ha reso la separazione meno traumatica?

Belli, ricchi e felici:un’immagine della coppia che risale a 3 anni fa.

"Chiediamo rispetto per la privacy nostra e dei nostri figli", ha auspicato la donna. Ma la macchina del gossip s'è già messa in moto e ha puntato l'attenzione sull'aspetto finanziario: che fine farà il patrimonio? Secondo le indiscrezioni raccolte da People, la coppia è proprietaria di ben quattro abitazioni di lusso: a Yellowstone Resort nel Montana, un appartamento a New York (del valore di oltre 3,5 milioni di dollari) e due ville, l'una in Costa Rica e l"altra a Indian Creek Island, a Miami , che ha una quotazione di 17 milioni di dollari.

Quando finiscono un amore e una storia del genere tutto ciò che entra nel corredo accessorio della separazione non è da persone normali. Perché normali né Brady né Bündchen lo sono mai stati per la popolarità globale, i volti che sono diventati brand, il giro di affari a loro legati, la capacità di brillare di luce propria a prescindere dalla loro unione.

Il campione di football americano e la ex modella hanno ufficializzato la loro separazione.

Erano ricchi, praticamente sfondati anche prima di convolare a nozze. Basta dare un'occhiata alle stime patrimoniali. Brady finora ha guadagnato una somma stratosferica: 400 milioni di dollari, che fai fatica a immaginare quanto spazio occorra per mettere le banconote le une sulle altre.

Nuoterà nell'oro anche quando deciderà di smettere: è già pronto per lui un contratto milionario con Fox Sports quale analista della NFL. E quando avrà voglia di mettersi al volante per diletto o per affari non avrà che l'imbarazzo della scelta: Aston Martin, Ferrari, Rolls Royce, Audi sono alcuni dei gioielli che fanno parte del garage dove la Bugatti Veyron è una gemma.

E Gisele? Un'industria anche lei che ha occupato le prime pagine delle riviste specializzate per molti anni. C'era lei a fare da madrina ai Mondiali brasiliani del 2014. Tra gli Angeli di Victoria's Secret ha un posto speciale. La sua bellezza è stata associata ai grandi Marchi della Moda e l'ha monetizzata accumulando somme importanti fino a divenire una delle donne in passerella più pagate al mondo.

A quanto ammonta il suo patrimonio? Anche qui si brancola nella giungla dei dettagli e delle soffiate: di certo non è inferiore alla capacità attrattiva e finanziaria dell'ex marito. Bündchen ha lasciato quel mondo sempre sotto i riflettori nel 2015, da allora ha diversificato i suoi interessi e gli investimenti, ha pubblicato un libro sulla sua vita e partecipato a film. Belli, ricchi e infelici. Perché un bel giorno ti accorgi che hai tutto e niente. E senti un gran vuoto dentro.