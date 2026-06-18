La regina Camilla in bianco al Royal Ascot: la spilla col diamante rosa è un omaggio a Elisabetta II

La regina Camilla è tra le ospiti più in vista del Royal Ascot. Ieri ha partecipato all’evento sfoggiando un adorabile look total white e nascondendo un omaggio alla regina Elisabetta II nella sua scelta di stile.

È ufficialmente partito il Royal Ascot, l'evento equestre amatissimo dall'aristocrazia britannica, che ogni anno ospita i mberi più in vista di casa Windsor. Se durante il primo giorno a dominare la scena era stata la "new entry" Harriet Sperling, ieri a dominare la scena è stata Kate Middleton col suo meraviglioso abito giallo. A farle concorrenza in fatto di glamour non poteva che essere la regina Camilla che, arrivata in carrozza al fianco del marito Carlo III, ha illuminato l'evento in total white. In quanti hanno notato che il look nascondeva un dettaglio super prezioso? Ecco qual è il significato della spilla di diamanti che ha indossato.

Il look total white della regina Camilla

La regina Camilla è una presenza fissa al Royal Ascot e anche in questa edizione non poteva mancare. Per lei niente più abiti scuri, ha interpretato in modo perfetto il mood estivo dell'evento vestendosi tutta di bianco. Ha infatti indossato un candido abito firmato Dior, un modello chemisier con la gonna alla caviglia a campana, le maniche lunghe, un cinturino in vita e una fila di micro bottoni sul davanti. Per completare il tutto ha scelto una borsa coordinata, sempre di Dior (per la precisione il modello Cigale), e le immancabili scarpe bicolor di Chanel. Non sono mancati i gioielli scintillanti, dagli orecchini personali al bracciale e all'anello che fanno parte della collazione reale, e il cappellino in pieno stile british di Philip Treacy, brand a cui si affida da anni per gli iconici copricapi.

Camilla in Dior

La storia della spilla Williamson appartenuta a Elisabetta II

A illuminare il look di Camilla al Royal Ascot è stato un accessorio in particolare: la Williamson Diamomd Brooch, ovvero una spilla a forma di fiore, con tanto di boccioli e petali arricciati, appartenuta alla regina Elisabetta II. Realizzata 68 anni fa da Cartier London, la sovrana la ricevette come regalo di matrimonio dal monarchico canadese Dr. Williamson. È interamente in platino ed è decorata con numerosi diamanti di diversi tagli (brillanti, baguette e marquise), tra cui spicca un meraviglioso diamante rosa, considerato tra i più belli al mondo del suo genere. La pietra originale era un enorme diamante rosa grezzo da 54,5 carati, che venne poi lavorato dalla nota gioielleria Cartier in New Bond Street, a Londra. Il risultato? Un gioiello di alta qualità dal design classico, indossato spesso dalla compianta monarca nel corso dei decenni.

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