Le regole sui look del FantaSanremo 2025 per guadagnare punti nella terza serata

A cura di Giusy Dente

Giorgia in Dior

Che Sanremo sarebbe senza il FantaSanremo? Il gioco ormai è diventato un vero e proprio rituale collettivo irrinunciabile, per i fan della kermesse canora, che si divertono a sfidarsi a colpi di bonus e malus. Ognuno costruisce la propria squadra, sceglie un capitano: la novità di quest'anno sono le riserve. Poi la classifica e i punteggi di ciascun giocatore vengono determinati da ciò che i cantanti scelti in squadra fanno sul palco (e in alcuni casi al di fuori). Anche le scelte di stile hanno un loro peso e possono fare la differenza.

I bonus extra della terza serata

Una delle novità del FantaSanremo 2025 è l'introduzione di bonus e malus giornalieri segreti, che cambiano di serata in serata e vengono comunicati poco prima dell'inizio dello show. Nella terza serata, molti hanno a che vedere coi look dei cantanti in gara, dunque con ciò che indossano al momento dell'esibizione. Nel 2024, per esempio, si erano particolarmente distinti col loro impegno per la causa del FantaSanremo i La Sad.

Quest'anno tra i bonus fissi legati all'outfit, da regolamento già comparivano:

+10 punti per il cambio di outfit, esclusi gli accessori

+10 punti se c'è un fiore vero o finto tra i capelli

+10 punti per outfit e/o accessori piumati

bonus extra di 10 punti se l'artista mette il rossetto a un proprio manifesto (ad esempio quello del tour) per le vie di Sanremo.

Elodie in custom Gucci con gioielli Tiffany&Co.

Nella serata del 13 febbraio si sono aggiunti:

+5 punti se indossa una canottiera

+10 punti se indossa una corona o una tiara

+10 punti per un tocco di colore, outfit e/o accessorio rosa

+5 punti per ombelico in vista (se con piercing raddoppia a 10)