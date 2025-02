Look a prova di FantaSanremo: chi sono i Big che stanno guadagnando più punti con i loro outfit

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

È inutile negarlo, tutti (o quasi) stanno seguendo assiduamente ogni serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo per rimanere aggiornati sul FantaSanremo, la competizione "parallela" alla gara ufficiale che da diversi anni spinge gli artisti a fare cose sia dentro che fuori dal palco, l'obiettivo? Accumulare punti e portare alla vittoria chi li ha presi in squadra. Quest'anno la competizione sembra essere letteralmente spietata ma in quanti sanno quali sono le regole di stile imposte dal regolamento e i nomi degli artisti che stanno ottenendo più bonus con i loro outfit?

Quali solo le regole di stile da seguire per guadagnare punti al Fantasanremo

Se da un lato all'Ariston non viene imposto nessun dress code specifico ai cantanti (anche se esistono alcuni colori e alcune stampe "vietate"), è col FantaSanremo che la questione si complica. Nel regolamento, infatti, vengono indicate alcune regole di stile associate a bonus e malus, capaci cioè di dare o togliere punti all'artista che intende partecipare a questa competizione "parallela", quali sono?

Innanzitutto in ogni serata viene svelato un colore che dà la possibilità di ottenere un +10 punti (nella prima puntata era il rosso, nella seconda il giallo). Il cambio outfit (accessori esclusi) vale +10, così come la presenza di un fiore vero o finto tra i capelli, gli outfit e/o accessori piumati. Bonus extra di 15 punti per i piedi scalzi e di 10 punti se l'artista mette il rossetto a un proprio manifesto tra le vie di Sanremo.

Sarah Toscano in Pucci

Chi fine hanno fatto le "scapezzolate", le borsette rubate e gli occhiali da sole? Sono ancora presenti nel regolamento del FantaSanremo ma fino a poco prima della serata rimangono "segreti" (e vengono svelati solo nella puntata in cui sono validi). Tra i bonus segreti comparsi negli ultimi giorni anche "Indossa un cappello +5", "Indossa uno o più guanti +10" e "Ombelico in bella vista (con piercing raddoppia) +5". Malus di -10, invece, per chi sfoggia un outfit total black.

Serena Brancale in Balestra

Quanti punti "di stile" hanno i Big in gara

Chi tra i Big sta guadagnando più punti con i suoi outfit? ci sono "a sorpresa" i Modà che, tra solo durante la prima serata hanno guadagnato ben 30 punti. Hanno indossato un tocco di rosso nei completi (+10), si sono "cambiati" sul palco (+10) e hanno ottenuto un ulteriore +10 per la scapezzolata. Il loro -5 per il total black è stato "annullato" dal +10 degli occhiali da sole. A seguirli ci sono a pari merito Serena Brancale e i The Kolors.

Rkomi a petto nudo

Lei nella prima puntata si è vestita di rosso (+10), nella seconda ha lasciato l'ombelico in vista sul palco (+5), mentre fuori l'Ariston ha lasciato il rossetto su un suo manifesto (+10), la band ha invece scapezzolato al debutto (azzerando il -5 degli outfit neri con il +5 degli occhiali da sole), mentre durante la seconda serata ha sfoggiato dei guanti (+10), ha lasciato l'ombelico in vista (+5) ma ha perso ancora una volta 5 punti per gli outfit dark.

The Kolors

Pari merito anche per Lucio Corsi (che nella seconda serata ha sfoggiato un tocco di giallo e il cappello guadagnando rispettivamente un +10 e un +5) e Rkomi che, tra scapezzolata da +20 e malus total black da -5, ha raggiunto i 15 punti totali.

I cantanti in coda alla classifica di stile del FantaSanremo

Attualmente a +10 ci sono Achille Lauro e Irama (con cambio outfit sul palco), Sarah Toscano che ha lasciato il rossetto su un suo manifesto ed Elodie col suo outfit piumato della seconda puntata.

Irama in Balmain

Dieci punti anche per Willie Peyote, Olly, Rose Villain, Coma_Cose, Tony Effe e Simone Cristicchi (hanno ottenuto bonus outfit rosso nella prima serata).

Elodie in custom Gucci con gioielli Tiffany&Co.

Marcella Bella è a +5 tra un malus total black e un bonus giallo, così come Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento con un +5 per occhiali da sole, mentre Giorgia, Clara, Massimo Ranieri e Gaia sono a 0.

Gaia in Dilara Findikogu

Gli ultimi della lista sono Bresh e Francesco Gabbani con un -5 per il total black in prima serata, Rocco Hunt e Fedez con due -5 per i suoi outfit neri in entrambe le puntate.

Fedez in Atelier Versace