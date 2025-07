Lauren Sanchez sdogana il nude look: per la cena a Saint Tropez indossa l’abito trasparente

A poche settimane dal matrimonio Lauren Sanchez e Jeff Bezos sono volati a Saint Tropez e ora si stanno godendo la loro prima estate da marito e moglie. La neo-sposa ha approfittato di una serata romantica per sdoganare i nude look: ecco cosa ha indossato per una semplice cena al ristorante.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono la coppia simbolo dell'estate 2025: quattro settimane fa si sono sposati a Venezia, diventando protagonisti di uno dei matrimoni più sontuosi della storia. Oltre 20 abiti bianchi per la sposa, innumerevoli ospiti Vip e festeggiamenti durati un intero weekend: più che una cerimonia di nozze sembrava un vero e proprio evento mediatico. Ora i due non possono fare a meno di godersi la nuova vita da marito e moglie. Dopo aver trascorso la luna di miele in Sicilia (ma a bordo di uno degli yacht del magnate di Amazon), da qualche giorno sono volati a Saint Tropez e non esitano a mostrarsi in giro per la cittadina sorridenti e mano nella mano. Cosa ha indossato la neo-sposa per passeggiare tra le stradine della Costa Azzurra?

Il nude look di Lauren Sanchez

Da sempre amante dei look iper sensuali fatti di spacchi e maxi scollature, Lauren Sanchez aveva sconvolto tutti al suo matrimonio, arrivando sull'altare con una meravigliosa sirena di pizzo a maniche lunghe e con il collo alto. Certo, la silhouette iper fasciante metteva in risalto il corpo a clessidra, ma è chiaro che ha rappresentato un "punto di rottura" rispetto al suo solito stile super femminile. Ora Miss Bezos è tornata "alle origini", osando con un look iper provocante che non poteva passare inosservato. Ha seguito la mania dei nude look ma lo ha fatto per una semplice cena romantica in compagnia del marito tra le strade di Saint Tropez. Così facendo, ha "sdoganato" le trasparenze audaci, dando prova del fatto che possono essere sfoggiate anche al ristorante e non solo alle serate di gala o in discoteca.

Lauren Sanchez in Roberto Cavalli

Lauren Sanchez con l'abito griffato a Sant Tropez

Per la cena a Santi Tropez con Jeff Bezos Lauren Sanchez si è affidata alla Maison Roberto Cavalli, sfoggiando un lungo abito della collezione Autunno/Inverno 2023-24 firmato dallo stilista Fausto Puglisi. Si tratta di uno slip dress total black, un modello con spalline sottili, schiena nuda e gonna morbida realizzato in un mix di velluti devoré neri decorati con motivi zebrati e leopardati, impreziosito da pizzo traforato su gonna e bustier. Facendo parte di una linea di qualche anno fa, non è in vendita sul sito ufficiale della griffe (dove invece è disponibile un modello simile ma senza dettagli in pizzo da 2.950 euro). Capelli legati in un raccolto messy, maxi diamante al dito e sorriso stampato sulle labbra: Lauren si sta godendo al massimo questa sua prima estate da sposata.

