Laura Chiatti senza trucco: inaugura l’estate a Dubai col look acqua e sapone Laura Chiatti è volata a Dubai con la famiglia. Sta trascorrendo le sue giornate all’insegna della semplicità, completamente al naturale e senza trucco.

A cura di Giusy Dente

L'estate di Laura Chiatti comincia a Dubai: l'attrice è volata col marito e i figli negli Emirati Arabi, una delle mete più gettonate al momento tra le celebrities. Prima di lei, l'hanno scelta in tantissimi: tutti che si sono lasciate affascinare dall'incanto e dalla magia che questo posto sa emanare, dai suoi paesaggi. Elena Santarelli ci è stata di recente alloggiando in un lussuoso resort e l'ha scelta anche Paola Turani per il primo viaggio da mamma. Come loro anche Elisabetta Gregoraci, che ha festeggiato lì il compleanno, presso il Billionaire dell'ex marito Flavio Briatore. Ci sono state anche Alessia Marcuzzi a febbraio e Giorgia Palmas a gennaio, per iniziare l'anno in bellezza all'insegna del mare e del sole caldo.

Laura Chiatti a Dubai

Arrivano direttamente da Dubai le foto delle vacanze di Laura Chiatti, che è partita assieme a tutta la famiglia circa una settimana fa. Con l'attrice ci sono il marito Marco Bocci (si sono sposati nel 2013) e i due figli: Enea è nato il 22 gennaio 2015, Pablo è nato l'8 luglio 2016. La coppia sta condividendo con fan e follower gli scatti più belli, tra dune sabbiose, grattacieli, scorci cittadini, spiagge dorate con le acque cristalline. La 39enne ha scelto di trascorrere queste giornate all'insegna della semplicità, godendosi il divertimento e il relax, ma ovviamente soprattutto la presenza della famiglia al completo.

Laura Chiatti acqua e sapone

In passato l'attrice ha subito pesante body shaming, è stata accusata di essere troppo magra e ha quindi spiegato di avere allergie alimentari che l'hanno portata a perdere molto peso, invitando a non usare a sproposito certi termini come "malata" e "anoressica". A Dubai il suo look naturale ne mette in risalto tutta la bellezza. Ha scelto di dire addio a make-up e filtri, optando per una versione acqua e sapone che i fan hanno molto apprezzato.