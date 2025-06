video suggerito

La rivincita del grigio nei look dell'estate: è il momento del "groutfit" La parola d'ordine dell'estate è: groutfit. È il grigio il colore del momento, assoluto protagonista su TikTok, in passerella, nel guardaroba delle celebrities.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni, Paris Fashion Week 2025

L'estate è la stagione dei colori accesi e vivaci, delle tinte calde e fluo, delle stampe variopinte che comunicano solarità: ma ne siamo proprio sicuri? TikTok ha eletto a colore più trendy del 2025 il grigio. Sì, proprio la nuance solitamente considerata noiosa e difficile da abbinare, troppo "casalinga" per risultare interessante. E invece, proprio questa tonalità è diventata assoluta protagonista sui social. Ne è nato un vero e proprio trend, con l'hashtag #groutfit, che ha tutte le potenzialità di spopolare anche nelle settimane a venire.

Groutfit, un'ode al total grey

Il groutfit è una tendenza di stile che ha come assoluto protagonista degli outfit il grigio in tutte le sue sfumature. Il grigio cenere, il grigio perla, il grigio polvere, il grigio ardesia: vale tutto, purché il risultato finale sia casual e rilassato. Questa nuance, infatti, ha la capacità di trasmettere immediatamente un'idea di calma e proprio per questo viene solitamente ritenuta noiosa, poco vivace per essere indossata magari di sera o per delle occasioni speciali. Su TikTok, invece, i fashion addicted si stanno sbizzarrendo cimentandosi a inserirlo in outfit estivi e primaverili, proprio per nobilitare il grigio e rendergli giustizia.

Adriana Karembeu, Cannes 2025

Apparentemente è un controsenso, vista la predominanza di tutt'altri colori in questo periodo: sono i mesi del rosso ciliegia, del baby blue, del giallo, del pesca, del bianco. Insomma, di colori brillanti e vividi, capaci di risplendere sotto il sole. Il grigio è una scelta decisamente più minimal e casual, è sicuramente meno appariscente e "chiassoso" dei precedenti, ma ciò non toglie che abbia molto potenziale, come dimostrato le migliaia di testimonianze su TikTok.

Ashley Graham, Met Gala 2025

In passato, il grigio era associato unicamente ai look sportivi, alla cultura streetwear e in effetti, è proprio l'intramontabile tuta grigia a spopolare su TikTok. ma a questa, si stanno affiancando anche delle novità. Il grigio viene usato anche in outfit chic e sofisticati: si presta per situazioni informali e per quelle dove si vuole risultare più femminili. È perfetto accostato a tonalità più impattanti, così da giocare col contrasto. In questo modo si può ottenere un risultato originale, fuori dagli schemi, da sfoggiare in qualunque occasione informale.

Lizzo

Ma c'è anche chi è fan del total grey, quindi della versione monocromatica dove si può puntare sulla stratificazione, sull'accostamento di diverse sfumature della stessa nuance. Il monocolor permette di concentrarsi di più sulle silhouette e sui dettagli, come gioielli e accessori che possono diventare un focus essenziale: con pochi tocchi si può realizzare un look discreto e sobrio, ma di grande impatto, perfetto per un contesto professionale o un'occasione speciale.

Demi Moore

Il grigio, amato dalle celebrities e in passerella

L'estate tradizionalmente richiede colori vivaci e floreali, ma sembra che il successo dei colori neutri dai toni freddi non voglia proprio diminuire, dopo la stagione fredda. Il grigio, infatti, lo abbiamo ritrovato sulle passerelle della Primavera/Estate 2025. Lo abbiamo visto negli show di Loewe, Calcaterra, Prada, Acne Studios, soprattutto in versione ardesia, quindi in una tonalità più scura e intensa rispetto al grigio perla o al grigio polvere. Gli stilisti lo hanno usato sia indossato in full look, che accostato a nuance calde come il rosso, il bordeaux o il corallo. Sono quelle che si prestano perfettamente all'abbinamento.

Loewe, Primavera/Estate 2025

Oltre ai social, il groutfit deve il suo successo anche alle celebrities che continuano a sceglierlo. Grigio per Ashley Graham al recente Met Gala, dove ha sfoggiato un look della sfilata Autunno/Inverno 2023 di BOSS. Grigio per Chiara Ferragni alla Paris Fashion Week, un tailleur oversize impreziosito da cristalli. Grigio anche per Demi Moore e Lizzo, solo per aggiungere altri due nomi all'elenco, che comprende una lista lunga e destinata ad allungarsi ulteriormente.