Laura Chiatti cambia stile: il nuovo look dell’estate è con capelli frisé e scollatura maxi Laura Chiatti ha cambiato look per l’estate, apparendo sui social in una versione inedita. Si è trasformata in una “pantera” con una tutina dalla scollatura maxi e i capelli frisé in pieno stile anni ’80.

A cura di Valeria Paglionico

Laura Chiatti non è solo una delle attrici più amate e talentuose del nostro paese, è anche una mamma amorevole e un'indiscussa icona di stile. Lo dimostra ogni giorno sui social, dove non esita a rivelare tutti i dettagli della sua quotidianità e i suoi look più glamour. Nelle ultime ore in compagnia di un gruppo di amici ha partecipato al concerto che Achille Lauro ha tenuto a Roma e, complice l'animo irriverente dell'artista, ha pensato bene di osare con uno stile inedito e soprattutto iper sensuale. L'avevamo lasciata in versione acqua e sapone durante la vacanza a Dubai e ora la ritroviamo a scatenarsi tra gli spalti con un nuovo look in pieno stile "pantera".

Laura Chiatti in versione pantera

Il look da concerto di Laura Chiatti è all'insegna della sensualità. Si è trasformata in una vera e propria pantera con una tutina seconda pelle in total black, per la precisione un modello fasciante con un audace top incrociato che ha lasciato in vista sia gli addominali che l'under-boob. Per completare il tutto ha scelto delle scarpe "insolite" per l'estate, ovvero un paio di anfibi allacciati alti fino al ginocchio, aggiungendo così un ulteriore tocco rock all'outfit. Non è mancato il dettaglio di lusso: un marsupio Chanel in pelle nera e con l'iconica doppia C metallica all'altezza della chiusura.

Il look da concerto di Laura Chiatti

Il nuovo hair look di Laura Chiatti

Laura Chiatti ha sempre abituato i fan ai suoi continui colpi di testa. Dagli esordi a oggi ha rivoluzionato spesso l'hair look, spaziando tra capelli lunghi, tinture biondo platino e caschetti naturali, ovvero con delle adorabili onde castane: ora ha cambiato per l'ennesima volta registro. Per il concerto di Achille Lauro si è ispirata agli anni '80, ha detto addio ai boccoli e all'effetto liquid hair, ha preferito puntare tutto su una piega con i frisé. Ha portato la chioma sciolta con le micro onde in vista e ha aggiunto un tocco sbarazzino con due micro chignon alla Sailor Moon al centro della testa. In quante si ispireranno al suo stile per le serate più divertenti dell'estate?