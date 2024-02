La principessa Anna omaggia la regina Elisabetta indossando uno dei capi preferiti dalla madre La figlia della regina Elisabetta ha ricordato la sovrana indossando un famoso pezzo del suo armadio. Non è la prima volta che la principessa Anna recupera gli abiti della madre, e non è nemmeno l’unica in famiglia a essere particolarmente attenta alla sostenibilità nella moda. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

La principessa Anna

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La principessa Anna ha sfoggiato uno dei cappotti preferiti dalla regina Elisabetta, un omaggio alla sovrana in occasione del 72° anniversario dalla sua incoronazione. La figlia della defunta monarca è una dei membri della royal family più amati e, secondo gli ultimi sondaggi, ha superato persino Kate Middleton, che deve accontentarsi di un secondo posto. Sarà per il suo senso del dover e il continuo impegno, è stata, infatti, il royals, collezionando 457 impegni nel corso del 2023, il maggior numero di tutta la famiglia reale. Sempre defilata e alla ricerca di privacy, la principessa Anna è stata al centro di pettegolezzi in gioventù (come quello su Andrew Parker Bowles, all'epoca fidanzato dell'attuale regina Camilla), ha sempre cercato di evitare i riflettori, limitandosi a presenziare agli eventi ufficiali.

La principessa Anna

Il cappotto viola di Elisabetta II

In occasione di una visita di una visita alla struttura sanitaria Eastwood Primary Care Centre di Nottingham, la principessa Anna ha sfoggiato una delle giacche preferite della regina Elisabetta, realizzato su misura nel 2005 da Angela Kelly, sarta privata della regina. Indossato dalla defunta sovrana in svariate occasione, il capospalla viola era uno dei pezzi del suo guardaroba che più ne rappresentavano l'essenza, incarnando alla perfezione il suo gusto e il suo carattere. Sotto la giacca la principessa ha indossato una gonna ton sur ton e un paio di stivali neri a mezza gamba firmato Hous of Braur.

La regina Elisabetta con il cappotto riutilizzato dalla principessa Anna

Le volte in cui Anna ha reso omaggio alla madre

Non è la prima volta che la principessa Anna sceglie di indossare abiti appartenuti alla regina Elisabetta. A novembre, durante il servizio corale serale alla Temple Church, la sorella di re Carlo ha ricordato la madre sfoggiando un mantello nero a figura intera, drappeggiato sulle spalle e rifinito con dei dettagli dorati molto regali, tra cui i bottoni e la spilla a catena sul colletto. Il capo era stato protagonista di diversi scatti ufficiali che avevano immortalato la regina. Al Garden Party di maggio, invece, ha ricreato un look che ricordava quello della regina, corredato da un paio di guanti bianchi. Un po' per ricordare la madre, un po' perché il recycling è una pratica diffusa e amata dalla royal family, anche re Carlo, attento alla sostenibilità da sempre, ogni tanto recupera pezzi dall'armadio del padre, il principe Filippo.

Leggi anche Harry e Meghan cambiano cognome ai figli Archie e Lilibet: come si chiamano adesso