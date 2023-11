La principessa Anna omaggia la regina Elisabetta, cos’ha indossato per ricordare la madre La sorella di re Carlo III ha sfoggiato un capo appartenuto e molto amato dalla defunta sovrana. Non è la prima volta che la principessa sceglie un look per commemorare la madre.

A cura di Annachiara Gaggino

La principessa Anna

La principessa Anna ha voluto commemorare la regina Elisabetta durante il servizio corale serale alla Temple Church. La figlia della defunta sovrana, scomparsa lo scorso settembre all'età di 96 anni, ha indossato un mantello appartenuto alla madre per leggere durante la funzione, un capo elegante che copriva un vestito in pizzo verde acqua, un look perfetto per l'occasione. Dopo aver scalzato Kate Middleton come royal preferito dai sudditi, ora la principessa vuole rubarle anche il primato in fatto di stile.

La principessa Anna il giorno dell’incoronazione di Carlo III

Il mantello preferito della regina

Per l'occasione la principessa reale ha scelto un capo che la regina amava, un mantello nero a figura intera, drappeggiato sulle spalle e rifinito con dei dettagli dorati molto regali, tra cui i bottoni e la spilla a catena sul colletto. Un pezzo d'abbigliamento sfoggiato spesso dalla defunta regina e che appare in un'iconica fotografia scattata dal famoso fotografo Cecil Beaton a Buckingham Palace 55 anni fa, quando Elisabetta II aveva 42 anni. Il capo è tornato nuovamente sulle spalle della sovrana nel 2007, questa volta immortalato dall'obiettivo di Annie Leibovitz e infine nel 2012, in occasione del concerto tenutosi nel palazzo nel centro di Londra per il Giubileo di Diamante.

La principessa Anna

Tutte le volte in cui la principessa Anna ha ricordato la madre

Non è la prima volta che la figlia settantatreenne della regina ha commemorato l'amata madre, al Garden Party di maggio, ad esempio ha ricreato un look che ricordava quello della regina, corredato da un paio di guanti bianchi. Nel mese di ottobre, inoltre, la principessa Anna ha partecipato a un pranzo a Buckingham Palace, organizzato dal fratello e dalla moglie Camilla per ringraziare tutti coloro che erano coinvolti nell'organizzazione e nella gestione di due degli eventi più importanti della storia della monarchia britannica, tenutisi nell'ultimo anno: i funerali di Elisabetta seconda e la successiva incoronazione di re Carlo III.

La principessa Anna sfoggia gli orecchini di perle che le regalò la madre durante il ricevimento organizzato da re Carlo

Per l'occasione la principessa ha indossato un paio di orecchini che le erano stati regalati dalla madre e dal principe Filippo alla fine degli anni Sessanta. I gioielli in oro a bottone sono firmati Grima e sono caratterizzati da una perla racchiusa in un elegante disegno a foglia, circondata da numerosi diamanti luccicanti. Questi preziosi sono stati sfoggiati diverse volte, compreso durante il tour in Australia dove accompagnò la madre all'età di 19 anni.