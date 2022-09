Kim Kardashian “ingabbiata” nel vestito stretto: non riesce a salire le scale e sedersi in auto All’after party Dolce&Gabbana Kim Kardashian ha scelto un look di grande effetto, forse un po’ scomodo: ha avuto qualche problema a gestire l’outfit.

A cura di Giusy Dente

Un abito sicuramente d’effetto, ma non proprio comodo da indossare: la scelta di stile di Kim Kardashian ha fatto nuovamente discutere, date le “difficoltà” che ha incontrato nel gestire il suo scintillante look. L'imprenditrice è la nuova musa di Dolce&Gabbana, Maison con la quale la sua intera famiglia ha un rapporto di amicizia da lungo tempo. Non a caso, il brand ha vestito tutti al recente matrimonio di Kourtney Kardashian, a cominciare dagli invitati al ricevimento fino alla sposa. Stavolta l'influencer non si è limitata a fare da modella-testimonial, ma ha collaborato attivamente in qualità di stilista alla realizzazione della collezione Primavera/Estate 2023. La linea è stata presentata sabato alla Milano Fashion Week. Kim Kardashian ha sfilato in passerella e poi ha partecipato all'after party: il suo look non è passato inosservato.

Kim Kardashian all'after party di Dolce&Gabbana

All'after party con cui Dolce&Gabbana ha festeggiato la presentazione della nuova collezione, erano presenti diverse celebrities: Bianca Balti, Eva Herzigova, Leonie Hanne, Khloe Kardashian e ovviamente Kim Kardashian. L’imprenditrice si è vestita d’argento, un abito scintillante ricoperto di cristalli, con ampia scollatura rettangolare e dettagli stringati su seno e fianchi. Ha aggiunto una mini bag altrettanto abbagliante e sandali color argento dal tacco alto.

Ha avuto qualche problema a camminare: colpa dell’abito, aderentissimo e lungo fino ai piedi. Ma non è mancato anche l’imprevisto delle scarpe: un cinturino si è slacciato, rendendo ancora più difficoltoso muoversi. Nella clip che circola in rete, si vede chiaramente la 41enne “ingabbiata” nel suo vestito, costretta a stringere le caviglie e tenerle vicine, per salire le scale. E al momento di salire in macchina, ci sono delle persone che devono necessariamente aiutarla, per permetterle di sedersi.

Non è la prima volta che Kim Kardashian "sfida" un vestito e si dimostra pronta a tutto pur di indossarlo. Al Met Gala 2022 si è sottoposta a una dieta drastica e restrittiva per perdere peso in poco tempo, così da poter indossare un abito iconico della storia del cinema e del costume. Ha sfilato con un abito appartenuto a Marilyn Monroe, ma lo ha purtroppo danneggiato irrimediabilmente, essendo per lei troppo stretto. Il "chi bella vuole apparire un poco deve soffrire" Kim Kardashian lo ha decisamente preso un po' troppo alla lettera.