Kim Kardashian crea una foresta innevata all’interno della sua villa di Los Angeles Nella città californiana è raro che nevichi, per cui la fondatrice di Skims ha voluto realizzare dentro casa un percorso di abeti coperti di bianco come decorazione natalizia. L’installazione è piaciuta in particolare alla figlia North, che appare estasiata nei video sui social.

A cura di Annachiara Gaggino

Da sinistra: Kim Kardashian e i decori natalizi

Kim Kardashian ha trasformato la sua casa in una foresta innevata. Dopo aver illuminato gli alberi del giardino che circonda la sua villa a Los Angeles, la star dei reality ha mostrato sui suoi canali social il resto delle decorazioni. Nel salotto si erge un abete minimalista come gli arredi di casa sua, addobbato solo da luci calde e di fianco un pianista che sveglia la fondatrice di Skims e i suoi figli ogni mattina. Come gli anni scorsi Kim Kardashian ha chiamato Philip Cornish, che ha già deliziato la famiglia con i canti natalizi. E come se tutto questo non bastasse l'influencer ha voluto fare un'ulteriore sorpresa ai piccoli di casa, portando una foresta di abeti all'interno.

La foresta innevata in casa di Kim Kardashian

L'imprenditrice ha condiviso svariati video di questa nuova installazione tra Instagram e TikTok. Sul social cinese Kardashian condivide un profilo con la primogenita, North di 10 anni, avuta con l'ex marito Kanye West ed è proprio su questa piattaforma che sono stati postati i video più dettagliati. Dopo un attento sguardo sugli alberi decorati dalla neve finta, che formano un vero e proprio sentiero negli interni della villa, la quarantaduenne inquadra North West, estasiata da questa ulteriore decorazione. La figlia è inquadrata mentre canta e balla Candy Cane Lane vestita proprio da Sia, i capelli raccolti in treccine incrociate con nastri verdi e rossi. Oltre a North, Kim Kardashian condivide quattro figli con l'ex marito, il rapper Kanye West: Saint, 7 anni; Chicago, 5 anni e Psalm, 4 anni.