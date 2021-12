Il Natale di Kim Kardashian: mega albero e pianista personale per suonare canti natalizi A casa di Kim Kardashian ha fatto la sua comparsa un mega albero addobbato. Per tutto il mese l’imprenditrice ha assunto un pianista per suonare canti natalizi.

A cura di Giusy Dente

Per Kim Kardashian sarà un Natale diverso dal solito, il primo da single dopo la separazione con Kanye West. Benché i fan della coppia continuino a sperare in una riconciliazione, la 41enne ha chiarito una volta per tutte che non c'è alcuna possibilità di risanare il matrimonio col rapper. Alcune settimane fa sono circolate voci di un possibile flirt dell'imprenditrice con Pete Davidson, l'ex fidanzato di Ariana Grande, ma in realtà i due sono soltanto amici. La vita dell'influencer sta proseguendo tra impegni di lavoro e famiglia: ha quattro figli avuti dall'ormai ex marito. I bambini, che hanno 8, 6, 3 e 2 anni (gli ultimi due avuti tramite madre surrogata) per tutto il mese di dicembre avranno al loro risveglio un accompagnamento musicale molto particolare.

Il Natale a casa di Kim Kardashian

Il Natale è arrivato nella lussuosa villa di Kim Kardashian. L'imprenditrice (che ha appena superato il primo step per diventare avvocato) ha mostrato nelle Instagram Stories il soggiorno addobbato con un mega albero decorato con neve finta e centinaia di lucine. Sulla destra ci sono due adorabili renne a grandezza naturale. Si intravede anche parte dell'arredamento minimal della stanza, con semplici divani rotondi e mobili completamente bianchi.

L’allestimento natalizio è posizionato accanto alle enormi vetrate che affacciano direttamente sul giardino, uno spazio verde che appare curassimo e dove svettano alberi anch’essi ricoperti di lucine scintillanti. I dettagli dell'esterno sono stati mostrati meglio da North West. La promogenita dell'influencer condivide con sua mamma un account su TikTok: proprio lì ha fatto vedere alcuni spazi interni ed esterni decorati a tema natalizio, tra palline color argento, calze già posizionate sul camino e l'immancabile Schiaccianoci.

La statuina a forma di soldatino è tra le decorazioni più iconiche della tradizione natalizia. Affonda le sue origini nella cultura tedesca: in Germania è un portafortuna, secondo la credenza popolare allontana gli spiriti malevoli. Nel mostrare le decorazioni natalizie su Instagram, Kim Kardashian ha rivelato anche un dettaglio sulla sua vita familiare di questo periodo di festa. Ha assunto per tutto il mese di dicembre un musicista. Philip Cornish ha il compito di svegliare i suoi figli ogni mattina con i tradizionali canti di Natale. Nelle Instagram Story, infatti, si vede Cornish al piano, intento a suonare un medley natalizio accanto al grande albero decorato.