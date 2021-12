Kim Kardashian è quasi avvocato: celebra il traguardo in blu elettrico con la maxi scollatura Kim Kardashian ha superato il primo step per diventare avvocato e ha pensato bene di celebrare il traguardo con un look all’insegna del glamour. Tra un abito blu elettrico con la maxi scollatura e degli orecchini scintillanti, è una vera e propria regina di stile.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian ne ha fatta di strada da quando era una semplice starr dei reality: oggi è un'imprenditrice, è stata capace di costruire un vero e proprio impero che porta il suo nome e non potrebbe essere più felice. La cosa che in pochi sanno è che, oltre alla moda, ha un'altra grande passione, quella per la giustizia, e non sorprende che fin da giovanissima sognasse di diventare avvocato. Solo oggi, però, il suo desiderio sta lentamente diventando realtà: ha infatti superato il primo step per ottenere il titolo e ha pensato bene di festeggiare il traguardo con un look glamour e di lusso.

Kim Kardashian ha superato il Baby Bar Exam

Il Baby Bar Exam è il primo step per diventare un avvocato nello stato della California e Kim Kardashian lo ha finalmente superato (negli ultimi due anni aveva già fatto tre tentativi senza però ottenere dei buoni risultati). Come festeggiare il traguardo? Naturalmente con una serie di foto all'insegna del glamour. Dopo aver ringraziato tutti coloro che l'hanno aiutata e aver raccontato brevemente il suo percorso, ha scritto: "Guardando nello specchio sono molto orgogliosa della donna che oggi appare riflessa", a prova del fatto che non potrebbe andare più fiera della sua caparbietà.

Kim Kardashian in Balenciaga

L'abito con i leggings-stivali incorporati

Per l'occasione Kim non ha rinunciato alla passione per la moda e ha posato in un bagno di lusso con un look firmato Balenciaga. Ha puntato sull'audacia del blu elettrico con un abito lungo e sinuoso, un modello con il maxi strascico, la silhouette drappeggiata e una scollatura profonda. La sua particolarità? Ha dei leggings-stivali incorporati che hanno messo ancora di più in risalto le forme bombastiche. Per completare il tutto la Kardashian ha scelto degli orecchini tempestati di cristalli e la borsa Hourglass Balenciaga d'argento. Quando diventerà definitivamente avvocato cambierà stile?