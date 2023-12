La villa di Kim Kardashian addobbata per Natale: 12 alberi illuminati e un pianista “personale” Il Natale si avvicina e Kim Kardashian ha già addobbato la sua enorme villa. Tra 12 alberi illuminati, vetrate che danno sugli allestimenti esterni e un pianista “personale”, l’atmosfera casalinga è letteralmente magica.

A cura di Valeria Paglionico

Il Natale si avvicina e, sebbene non sia ancora arrivato l'8 dicembre, giorno in cui per tradizione si dà il via al "conto alla rovescia", sono molti coloro che hanno già addobbato l'intera casa. Essendo una delle feste preferite di Kim Kardashian, non sorprende che ogni anno dia via a un allestimento memorabile, capace di trasformare la sua enorme villa in un vero e proprio villaggio natalizio dall'atmosfera magica. Anche in questo 2023 ha rispettato la tradizione e non ha esitato a mostrare il risultato finale sui social: ecco le foto delle decorazioni e dei maxi alberi scelti per quest'anno.

Gli addobbi di Natale fuori la villa di Kim Kardashian

Kim Kardashian ha aperto le porte della sua enorme casa, mostrando gli addobbi di Natale scelti per questo 2023. Gli allestimenti esterni sono curati nei minimi dettagli: partono dal vialetto d'ingresso, decorato con almeno 12 alberi illuminati da centinaia di lucine bianche, e vengono completati da led luminosi su cespugli e tetti.

Gli allestimenti esterni

Alcuni degli abeti scintillanti sono fuori l'enorme vetrata che illumina la stanza da bagno, cosa che aggiunge un magico mood natalizio anche gli interni. Per quanto riguarda l'albero di Natale interno piazzato al centro del salotto, è in coordinato con gli arredi minimal in total white: si tratta infatti di un abete bianco addobbato solo con lucine calde.

La vista fuori alla stanza da bagno

Kim Kardashian "ingaggia" Philip Cornish

Il dettaglio che rende l'atmosfera ancora più magica? Kim Kardashian ha fatto davvero le cose in grande: sui social ha rivelato di aver "ingaggiato" Philip Cornish, musicista vincitore di un premio Grammy, per suonare il pianoforte in salotto ogni mattina, sarà lui a svegliare lei e i suoi figli con delle melodie natalizie eseguite live, così da calmare gli animi prima dell'inizio della normale routine quotidiana.

Philip Cornish nel salotto di Kim Kardashian

Insomma, l'imprenditrice non si è fatta mancare davvero nulla per rendere le prossime vacanze natalizie davvero speciali e non sorprende che abbia definito la casa il suo "posto felice". In quanti sognano una casa decorata in modo simile?

Gli allestimenti natalizi