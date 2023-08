Kate Middleton in vacanza usa uno stratagemma per uscire e non farsi riconoscere In vacanza la principessa cerca tranquillità e, per quanto possibile, un po’ di normalità. Usa un trucchetto per uscire indisturbata senza farsi riconoscere.

A cura di Giusy Dente

Agosto è il mese delle vacanze, anche per i reali d'Europa. Re Felipe e Letizia di Spagna sono tornati alle Baleari, la famiglia reale norvegese ha optato per una vacanza nei mari del Nord, Beatrice di York e il marito Edoardo Mapelli Mozzi hanno scelto Saint Tropez. La meta preferita dei membri senior della royal family è il castello di Balmoral, carissimo a Elisabetta II (e dove la sovrana è deceduta). Carlo e Camilla, nuovi re e regina, sono lì; con loro ci sono anche Kate Middleton e William coi figli. La scuola è finita per i principini George, Louis e Charlotte: torneranno alla Lambrook School il 6 settembre dunque per ora sono liberi di godersi spensieratamente l'estate nella residenza scozzese.

Perché Kate Middleton non si vede in pubblico da diversi giorni

Kate Middleton si è presa una pausa dagli impegni di lavoro. Non si vede in pubblico da diversi giorni: l'ultima volta è stata a Wimbledon, ormai quasi un mese fa. Era presenta alla finale maschile del torneo, vestita di verde smeraldo e con tacchi a spillo. La principessa del Galles come ogni estate si è trasferita al castello di Balmoral, la residenza estiva in Scozia della royal family. In realtà i 5 sono soliti affiancare a questa vacanza tradizionale anche un'altra più esotica, in una meta lontana, ma è sempre molto difficile conoscere la destinazione di questi viaggi segretissimi.

In queste occasioni, Kate Middleton va alla ricerca di normalità e cerca, per quanto possibile, di fare la turista. È una donna ovviamente molto riconoscibile, famosa in tutto il mondo, ma ha uno stratagemma per non farsi riconoscere quando esce. Ama molto, infatti, andare in giro per musei e gallerie d'arte nei posti nuovi che frequenta: l'arte è una passione di vecchia data che continua a coltivare. La principessa ha studiato Storia dell'arte all'Università di St. Andrews, laureandosi nel 2005. Oggi si diletta con la fotografia.

Per godersi le sue immersioni artistiche in tutta tranquillità, è solita recarsi nei suoi luoghi d'interesse la mattina prestissimo, ben prima delle 8, così da evitare il pubblico. Sono uscite in solitaria che le servono come arricchimento personale, per godere di un po' di sana libertà e di piacevole normalità, come una donna qualsiasi.