Riapre il Castello di Balmoral, l’ultima dimora di Elisabetta II: quanto costa l’ingresso Il Castello di Balmoral, dove Elisabetta II amava trascorrere le estati e dove è morta in Scozia, riaprirà al pubblico prima dell’incoronazione di re Carlo III.

A cura di Clara Salzano

Balmoral Castle

Il castello di Balmoral riaprirà al pubblico dal 1 aprile 2023. La tenuta scozzese era la preferita della regina Elisabetta II ed è qui che la sovrana britannica ha trascorso gli ultimi suoi giorni. Il castello nell'Aberdeenshire, che non fa parte delle residenze reali ma è parte del patrimonio privato del monarca britannico, era dove i reali inglesi trascorrono le estati, perché le ricordava il luogo della luna di miele col principe Filippo. La tenuta di 50.000 acri in Scozia è anche il luogo dove si svolge la famosa cerimonia del baciamano tra il sovrano e il primo ministro del governo britannico.

Elisabetta II in occasione dell’ultimo kissing hands

Il castello di Balmoral aprirà le sue grandi porte prima dell'incoronazione di re Carlo III la prossima primavera. Per la prima volta, la residenza reale ospiterà anche la sua prima mostra, "Monarchs at Balmoral" con foto dei reali inglesi dall'era della regina Vittoria ai giorni nostri: "Balmoral riaprirà al pubblico il 1° aprile 2023 – si legge in un post sui social – Non vediamo l'ora di darvi il bentornato per vivere la pace e la tranquillità dei terreni del castello, le celebrazioni dell'incoronazione, una speciale mostra fotografica dei "Monarchi a Balmoral" e molto altro altro sarà presto annunciato!".

La tenuta di Balmoral non comprende solo il castello ma anche la casa di re Carlo a Birkhall, il Craigowan Lodge e molti altri cottage, per un totale di 150 edifici, compreso un rifugio segreto dove si incontravano Carlo e Camilla, immersi in un paesaggio idilliaco tra foreste, valli, prati, laghi e giardini. Per accedere alla visita si paga un biglietto d'ingresso alla sala da ballo del castello di £ 16,50 per gli adulti e £ 8,50 per i bambini. Altrimenti esiste anche la possibilità di un tour speciale a

£ 330 che comprende la visita ai terreni, ai giardini e alla mostra.