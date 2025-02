video suggerito

Jin dei BTS arriva a Milano: perché la star del K-Pop era alla sfilata di Gucci Il cantante, già ospite della precedente sfilata Gucci, è tornato alla Milano Fashion Week, per la presentazione della nuova collezione Autunno/Inverno 2025-26.

A cura di Giusy Dente

La Milano Fashion Week è cominciata e sta attirando in città celebrities provenienti da ogni parte del mondo, invitate dalle Maison ad assistere ai loro show. Fino al 3 marzo sfileranno in passerella le collezioni Autunno/Inverno 2025-26. Sharon Stone è attesa da Antonio Marras, Jessica Chastain ieri era alla sfilata di Gucci (chiamata "Continuum"). Per la Casa di Moda è stata una sfilata insolita, uno show senza stilista. La collezione è stata firmata dall'ufficio stile. Il Direttore creativo Sabato De Sarno, infatti, non è più alla guida della Maison e si è in attesa di una nuova nomina. È arrivato direttamente dalla Corea del Sud anche il famoso cantante Jin, idolo dei fan del K-Pop, ossia la Korean popular music (uno dei mercati musicali di maggiore successo al mondo). Questi giovani artisti sono ospiti fissi alle Settimane della Moda, dove catalizzano l'attenzione dei loro fan disposti a file chilometriche e ore di attesa pur di vederli anche solo di passaggio per strada.

Jin alla sfilata di Gucci

Jin, classe 1992, è uno degli artisti più acclamati nell'ambiente del K-Pop. Dal 2013 è un membro del gruppo musicale BTS, uno dei più famosi al mondo: band con all'attivo record di vendite, premi, tour internazionali di concerti. Jin è ospite fisso alle sfilate in tutto il mondo ed è stato già in Italia, proprio in occasione della scorsa Settimana della Moda milanese. Lo avevamo visto a settembre 2024 da Gucci, in occasione della sfilata Womenswear Spring/Summer 2025. E proprio da Gucci è stato nuovamente avvistato, perché è dal 2024 ambasciatore globale del marchio, scelto proprio da Sabato De Sarno, incantato dal magnetismo del cantante, dal suo stile unico.

Jin è partito dall'Incheon International Airport, in Corea del Sud. Ovviamente total look firmato Gucci per il cantante, un coordinato logato composto da pantaloni e camicia a cui ha aggiunto un accessorio iconico del marchio. È la tracolla Horsebit, un pezzo di storia del brand, inconfondibile con le sue finiture color oro e il caratteristico doppio anello con barretta. Outfit decisamente diverso nel front row della sfilata.

Il cantante era in prima fila seduto vicino a Jessica Chastain, Yara Shahidi e Parker Posey. Messe da parte le vesti casual (ma pur sempre trendy) da viaggio, ha puntato su un look diverso, nuovamente firmato Gucci, che mescola un po' l'eleganza da ufficio con il tocco rock e audace da motociclista. Giacca in pelle da aviatore per lui con camicia a righe sottili blu, cravatta nera e pantaloni scuri. Con questo look ha mandato in visibilio i fan che parlano di lui sui social da ore.