video suggerito

Laura Pausini e Paola Cortellesi orgoglio italiano a New York per la sfilata di Giorgio Armani Parata di celebrities alla sfilata di Giorgio Armani a New York. Lo stilista ha presentato la collezione Primavera/Estate 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Laura Pausini e Paola Cortellesi

Giorgio Armani è stato il grande assente della Milano Fashion Week. Eccezionalmente ha scelto di presentare solo le linee Emporio Armani all'evento. Lo stilista ha infatti deciso di tornare a New York e far sfilare lì la collezione Primavera/Estate 2025. Per l'occasione sono volate a New York celebrities provenienti da ogni parte del mondo, Italia compresa.

Laura Pausini e Paola Cortellesi in nero

La sfilata è stata una parata di star, accorse da ogni parte del mondo per celebrare l'acclamato stilista. Dall'Italia, è volata a New York Paola Cortellesi. L'attrice e regista è una fan del brand, di cui indossa spesso le creazioni nelle occasioni speciali. Proprio di Giorgio Armani era il look ai David di Donatello 2024, un look scintillante tempestato di paillettes, da vera diva. Più sobria, ma ugualmente elegante e raffinata, alla sfilata, in abito lungo strapless.

Paola Cortellesi

Presente anche Laura Pausini. Anche lei in passato ha sfoggiato le creazioni del brand. Un esempio? Quando ha condotto i Latin Grammy nel 2022, sfoggiando uno dopo l'altro look da vera diva, tra cui l'abito per il gran finale della serata, una creazione in velluto. Look total black per la cantante alla sfilata, che ha aggiunto un tocco chic: il basco.

Laura Pausini

Pamela Anderson icona di orgoglio no make-up

Pamela Anderson ha preso parte alla sfilata con un look elegante, nella sua semplicità, composto da intramontabile camicia bianca, giacca ricamata, un paio di pantaloni di velluto a vita alta, slingback ai piedi e pochette. L'attrice, come è solita fare da tempo, si è mostrata del tutto acqua e sapone. Ha abbracciato la filosofia no make-up: ha rinunciato al trucco, preferendo dare un'immagine di sé quanto più autentica possibile, senza artifici, liberandosi di qualunque schiavitù da stereotipi bellezza.

Pamela Anderson

Gianmarco Tamberi dalle Olimpiadi alle sfilate

Serata di coppia per Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi. Gli sposini (sono convolati a nozze due anni fa) ne hanno approfittato anche per fare un po' i turisti a New York, condividendo sui social alcuni tour della Grande Mela. Alla sfilata hanno scelto dei look elegantissimi: tuxedo lucido per lui con camicia bianca e papillon, long dress con inserti trasparenti alternati a velluto per lei. In prima fila pronti a godersi lo show tantissimi ospiti di rilievo internazionale: Amanda, Seyfried, Law Roach, Brie Larson.

Perché Giorgio Armani ha sfilato a New York

Molto più di una semplice sfilata. Giorgio Armani, che ha da poco compiuto 90 anni e si appresta a festeggiare i 50 anni dalla fondazione dell'azienda, ha pensato a uno show celebrativo in piena regola. Per presentare la collezione Primavera/Estate 2025 è volato in una città che per lui ha sempre significato molto, ma da cui era assente da ben 11 anni. Parallelamente ha anche inaugurato l'apertura di Madison Avenue, il building che ospita le boutique Giorgio Armani e Armani/Casa, Armani/Ristorante e le lussuose Giorgio Armani Residences.

Sono state ore intense e di grandi emozioni per il designer, il suo team, i tanti amici accorsi per l'evento, strutturato in due giornate. Mercoledì 16 ottobre, Giorgio Armani ha ospitato un cocktail in boutique per svelare il nuovo building. Il giorno successivo è stata la volta dell'attesissima sfilata seguita da after party. Giorgio Armani ha anche fatto un’esclusiva personal appearance nella boutique di Bergdorf Goodman per firmare alcune copie del suo libro Per amore. Per l’occasione, dieci vetrine del luxury department store sono state personalizzate con look delle collezioni uomo e donna Autunno/inverno 2024-25 e della New York Exclusive Collection. È stato il personale omaggio a Bergdorf, che negli anni ’80 per primo accolse la collezione Giorgio Armani uomo.