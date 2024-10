video suggerito

Giorgio Armani sfila a New York e porta in passerella la bellezza di un’eleganza senza tempo Giorgio Armani è stato il grande assente nel calendario della Milano Fashion Week. Ha presentato eccezionalmente la collezione Primavera/Estate a New York. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Giorgio Armani Primavera/Estate 2025

È stato strano non vedere sfilare Giorgio Armani alla Milano Fashion Week. Lo stilista ha presentato durante la Settimana della Moda milanese solo le due linee Emporio Armani, scegliendo però New York come passerella della collezione Primavera/Estate 2025 per uomo e donna.

Perché Giorgio Armani ha sfilato a New York

Giorgio Armani era assente dalla Grande Mela dal 2013, anno della One Night Only. Ci è tornato a distanza di 11 anni per celebrare un progetto molto importante: l'apertura di Madison Avenue, il building interamente riprogettato in partnership con SL Green Realty Corp. e lo studio di architettura Cookfox. L'edificio, ispirato all'estetica anni Trenta e Quaranta, si sviluppa su una superficie di 9000 mq che ospitano le boutique Giorgio Armani e Armani/Casa, Armani/Ristorante e le lussuose Giorgio Armani Residences.

Giorgio Armani Primavera/Estate 2025

La sfilata si è svolta in Park Avenue Armory, antica armeria risalente alla fine del XIX secolo nel quartiere dell’Upper East Side di Manhattan, allestita per l'occasione in modo da rievocare una stazione degli anni Trenta, legandosi così al tema della collezione. Il ritorno di Giorgio Armani a New York arriva in un momento simbolico importante: lo stilista ha appena compiuto 90 anni e nel 2025 il brand che porta il suo nome festeggerà 50 anni.

Giorgio Armani Primavera/Estate 2025

Alla Grande Mela sono legati grandi ricordi, che ha voluto celebrare. Negli anni Ottanta il mercato di oltreoceano si accorse del suo talento e lo accolse nell'Olimpo dei grandi fashion designer. Risalgono a quegli anni la copertina del Time (1982) e i costumi realizzati per American Gigolò, per quel Richard Gere che coi look del marchio italiano avrebbe configurato un'estetica ben precisa, all'insegna dell'eleganza classica e raffinata (l'icona del brand).

Giorgio Armani Primavera/Estate 2025

La collezione Primavera/Estate 2025 di Giorgio Armani

La sfilata Primavera/Estate 2025 si rifà all'immaginario degli anni Quaranta: è una collezione che guarda al passato e che attualizza un'idea di eleganza molto classica. Ci troviamo in una stazione, anche questa allestita richiamando un'epoca lontana: il tema portante è il viaggio, nel tempo e nella moda. Placidamente camminano in passerella uomini e donne che si trasformano in ideali viaggiatori e viaggiatrici, avvolti in capi morbidi e fluttuanti. Sono i colori neutri a dominare la palette cromatica, dalla scala di grigi ai beige, chiudendo con le note tenui del rosa cipria e dell'azzurro polvere, in un andamento cromatico lineare.

Giorgio Armani Primavera/Estate 2025

Si gioca di sovrapposizioni e stratificazioni, passando dai pantaloni in seta ai trench in pelle. Il copricapo è il dettaglio pensato per le donne, con la serie inedita di gioielli Giorgio Armani, mentre gli uomini sfilano con occhiali da sole scuri, maxi borse o marsupi. La chiusura dello show è affidata agli abiti da sera, impreziositi da delicati ricami di cristalli e frange. Lo stilista ci fa porta in un'altra epoca, in un altro mondo, catapultandoci in un immaginario armonioso e raffinato, dominato da un'idea di eleganza intramontabile.