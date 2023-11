Jennifer Lopez in pigiama di seta: si prepara al Natale con il look “da notte” total red Jennifer Lopez è pronta per il Natale alle porte ma in una versione decisamente più comfy del solito. Sui social ha infatti posato in pigiama, apparendo meravigliosa in total red.

A cura di Valeria Paglionico

Manca ancora più di un mese al Natale ma la magia delle feste è già nell'aria. Sarà perché si dice che chi addobba casa con anticipo è più felice o perché semplicemente è un periodo di gioia e di serenità, ma la cosa certa è che sono moltissimi coloro che sembrano essere già pronti per darsi ai festeggiamenti natalizi. Se da un lato i Ferragnez hanno rivelato la loro nuova casa perfettamente addobbata con un maxi albero, Jennifer Lopez ha preferito concentrarsi sul look. Ecco l'idea di stile da imitare durante le festività se si va alla ricerca di una soluzione comfy ma allo stesso tempo glamour per le serate casalinghe.

Jennifer Lopez, il look comfy per Natale

Chi ha detto che per le serate natalizie bisogna necessariamente strafare in fatto di eleganza? La verità è che bisogna adeguare il proprio stile in base alle occasioni, stando bene attenti a sfoggiare sempre qualche accessorio a tema per entrare in pieno "Christmas mood" anche quando non si partecipa a eventi con decine di invitati. Jennifer Lopez, che di recente ha incantato i fan tra reggicalze e look con l'intimo a vistalook con l'intimo a vista, questa volta ha proposto la soluzione perfetta per coloro che trascorreranno le serate di Natale a casa ma che non hanno intenzione di rinunciare al glamour. Ha indossato il pigiama ma in una versione super raffinata in total red.

La foto di J.Lo in pigiama

Scelta ancora una volta come testimonial di Intimissimi, Jennifer Lopez è diventata protagonista della campagna natalizia del brand. Fotografata da Norman Jean Roy, ha posato sullo sfondo di un albero perfettamente addobbato ma in una versione insolita, ovvero in pigiama, per la precisione un modello di seta total red con pantaloni over e casacca coordinata a effetto camicia. Viso perfettamente truccato ma acconciatura messy: la popstar sorride distrattamente in camera, dando prova di saper essere un'icona fashion anche con un look "da notte". In quanti opteranno per un outfit tanto cozy ma allo stesso tempo trendy per le feste alle porte?