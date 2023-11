Jennifer Lopez con l’abito sottoveste che lascia intravedere la lingerie L’artista ha sfoggiato un look effetto nude che metteva in mostra l’intimo. Una scelta di tendenza, moda del momento.

A cura di Annachiara Gaggino

Jennifer Lopez in Gucci

Dopo aver firmato la collaborazione con Intimissimi Jennifer Lopez ha fatto della lingerie il suo abbigliamento preferito. La tendenza della stagione è quella di non nascondere più l'intimo e, anzi, di metterlo bene in vista, ed è esattamente questa la scelta di stile che ha fatto in occasione dell'edizione 2023 del LACMA Art+Film Gala, un evento organizzato con il patrocinio di Gucci che unisce moda, arte e spettacolo, oltre che vedere celebrità del jet set internazionale riunite a Los Angeles. Tra loro, Salma Hayek, Stalla Maxweel, Paris Hilton e Kim Kardashian, ma una fra tutte ha attirato l'attenzione per il suo look molto particolare: Jennifer Lopez.

L'abito lingerie di Jennifer Lopez

L'artista si è presentata accompagnata dal marito Ben Affleck, che ha sposato nell'estate del 2022 a Las Vegas, realizzando il sogno dei fan che speravano di vedere la coppia di nuovo insieme da oltre vent'anni. Ma quello che ha attirato l'attenzione, questa volta, non è stato l'amore ritrovato della coppia, bensì il vestito trasparente di JLo.

Jennifer Lopez in Gucci

L'imprenditrice ha sfoggiato una sotto veste colo carne firmata Gucci, un look effetto nude e molto sensuale, composto da un corpetto in seta a forma di reggiseno con spalline sottili, caratterizzato da una lunga gonna di tulle decorata da fiori ricamati e arricchita di cristalli. Intimo rigorosamente in vista.

Ben Affleck e Jennifer Lopez in Gucci

I gioielli di Jennifer Lopez

L'outfit è stato completato da un paio di scarpe palteau open toe della stessa tonalità e una pochette a busta abbinata. In questo tripudio di colori nude quello che saltava subito all'occhio erano i gioielli preziosi di Jennifer Lopez, la scollatura lasciava spazio a un appariscente monile, rosso, mentre i capelli cadevano morbidi sulle spalle facendo intravedere un paio di grandi orecchi dorati. Uno stile scintillante, quello dell'artista che ama riproporre. Qualche giorno fa, infatti aveva sfoggiato un abito verde mela tempestato di paillettes. Insomma, a Jennifer Lopez, indubbiamente, piace brillare.