Jennifer Lopez, diva in abito metallizzato: al party in suo onore con maxi spacco e fianco nudo J-Lo ha festeggiato la nuova collaborazione con Revolve: al party ha stregato i presenti con un look seducente e sfarzoso.

A cura di Giusy Dente

Non si ferma mai Jennifer Lopez, instancabile quando si tratta di lavoro e capace di buttarsi a capofitto, dando il massimo, in ogni progetto. La cantante nella sua carriera si è cimentata come attrice in tanti film, ha portato avanti iniziative di filantropia e si è messa in gioco come imprenditrice, tra linee di profumi e di abbigliamento. L'ultima avventura è nel mondo del beauty, con una linea di prodotti per la cura di viso e corpo che porta il suo nome. Ma non finisce qui. L'artista vanta diverse collaborazioni: a quella con Intimissimi per cui ha posato in lingerie, si aggiunge quella più recente con il brand di abbigliamento Revolve.

J-Lo lancia una collezione di scarpe

J-Lo e Revolve hanno collaborato a una nuovissima collezione di 13 diverse paia di scarpe, aventi un prezzo compreso tra 135 e 255 euro. Dopo il rilascio delle prime immagini della campagna pubblicitaria, si è svolto un party per celebrare questa linea realizzata assieme al noto brand di abbigliamento.

La festa si è svolta a Los Angeles e per l'occasione la cantante ha dato il meglio in quanto a look, sbalordendo i presenti con un outfit scintillante e sfarzoso. Ha scelto un vestito lungo: gonna plissettata effetto "metallico" con maxi spacco e corpetto monospalla con pannelli di tessuto trasparente e dettaglio cut-out sul fianco.

Ha completato il look con una maxi pelliccia grigia tono su tono, micro pochette, sandali con tacchi vertiginosi e orecchini d'oro pendenti. Sono accorse al party diverse celebrities, per festeggiare il nuovo successo dell'artista: Tiffany Haddish, Chloe e Halle Bailey, Christina Milian. Assente, invece, Ben Affleck: l'attore era impegnato alla premiere del suo nuovo film con Matt Damon.