Jennifer Lopez mostra le curve in lingerie: posa col completino di pizzo rosa e il kimono di seta Jennifer Lopez a 53 anni continua a essere indiscussa icona di bellezza, femminilità e sensualità. In forma smagliante è tornata a posare in intimo.

A cura di Giusy Dente

Negli anni 90, quando gli stereotipi di bellezza presentati dal mondo dello spettacolo erano all'insegna della magrezza, Jennifer Lopez ha ammesso di essersi sentita sbagliata e fuori posto. Aveva addirittura pensato di mollare la carriera: non accettando il suo corpo formoso, così "diverso" dai modelli proposti, aveva difficoltà a gestire le critiche. Per fortuna ha trovato la forza di andare avanti, superando vergogna e paura. Per questo oggi la popstar è un punto di riferimento per tante donne. A loro si rivolge spesso raccontando la propria storia di successo, un successo conquistato senza mai smettere di lottare e di credere in se stessa: lo fa per incoraggiare le persone a non arrendersi, a rincorrere sempre i propri sogni. Lo ha ribadito anche in un recente discorso ai People's Choice Awards. A 53 anni, J.Lo continua ad essere un'icona indiscussa di femminilità, sensualità e bellezza.

J.Lo posa in lingerie

Il tempo per lei sembra non passare mai: Jennifer Lopez è sempre in forma smagliante. Merito di Madre Natura e della genetica? Certo, forse in parte sì, ma la cantante da sempre conduce uno stile di vita molto sano che le permette di sfoggiare questo aspetto fresco e giovane. Si prende molto cura di sé e come tutti sanno, non ha mai smesso di praticare attività fisica: l'allenamento è parte integrante della sua routine, pur lavorando moltissimo.

La 53enne è attivissima nel mondo della musica, ma non solo. Sta lavorando al nuovo album e parallelamente sono usciti anche due film al cinema, che la vedono protagonista. Non dimentichiamo che è anche modella. Dopo aver fatto da testimonial per Dolce&Gabbana, posando in intimo per una campagna della Maison, è tornata a indossare la lingerie ma per un altro brand.

È infatti global ambassador di Intimissimi, brand negli anni rappresentato anche da Irina Shayk e Sarah Jessica Parker. La cantante negli scatti di Chris Colls,è radiosa. Indossa i colori della primavera: un completino intimo rosa con ricami in pizzo a contrasto abbinato a kimono di seta. Fanno parte della nuova collezione del brand (Primavera/Estate 2023) interpretata da Jennifer Lopez con sicurezza ed eleganza.