J.Lo in intimo e con gli occhiali da vista: il nuovo shooting è all’insegna della sensualità Jennifer Lopez è diventata la nuova testimonial di Dolce&Gabbana. Nella nuova campagna della Maison ha posato al fianco di David Gandy in versione super sensuale, ovvero in intimo e occhiali da vista.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez potrà pure aver raggiunto i 52 anni ma a quanto pare non sente affatto il peso dell'età che avanza e continua a fare concorrenza alle colleghe molto più giovani di lei. Lo ha dimostrato nelle ultime ore condividendo sui social alcuni scatti di un nuovo shooting fotografico a cui ha preso parte. Insieme a David Gandy ha posato per Dolce&Gabbana, lasciando libero sfogo al suo lato più audace e sensuale. Tra sguardi languidi rivolti dritti in camera, occhiali da vista e lingerie trasparente, la popstar ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di bellezza e di stile.

J.Lo posa con David Gandy per Dolce&Gabbana

Dolce&Gabbana ha realizzato la nuova campagna pubblicitaria per la collezione eyewear e per l'occasione ha puntato tutto su una coppia inedita: quella formata da Jennifer Lopez e David Gandy. Seduzione, energia, bellezza: nelle foto realizzate dai londinesi Mert & Marcus i due hanno lasciato emergere il loro lato più provocante e audace, nonché la tradizione, lo stile e l'italianità verace che da sempre contraddistinguono la Maison siciliana. Look total black, pizzi trasparenti, occhiali da divi, la coppia sembra non avere rivali in fatto di bellezza e di sensualità: insieme riescono a tenere gli occhi degli spettatori incollati agli scatti.

J.Lo con David Gandy per Dolce&Gabbana

Jennifer Lopez posa in lingerie a 52 anni

Ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Jennifer Lopez, che non ha esitato a lasciarsi immortalare in lingerie. Ha sfoggiato un completino di pizzo total black, un modello con slip sgambati e a vita alta e un reggiseno a balconcino dalle trasparenze audaci, il tutto completato da un paio di sensuali reggicalze. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri, sostituiti da una montatura da vista nelle immagini successive. Alla soglia dei 53 anni J.Lo continua a essere una vera e propria queen: in quante sognano di arrivare alla sua età in forma tanto smagliante?