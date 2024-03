Quanto costano i nuovi occhiali da vista della regina Camilla La regina Camilla è la rappresentate ufficiale della Royal Family in assenza di re Carlo III e Kate Middleton. Ieri ha aperto le porte di Clarence House, sfoggiando un nuovo paio di occhiali da vista: ecco quanto costano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family sta vivendo uno dei momenti peggiori della sua storia: sia il re Carlo III che Kate Middleton stanno combattendo contro il cancro e preferiscono rimanere lontani dai riflettori per dedicarsi alle cure. Nonostante ciò, tutti i riflettori sono puntati su di loro e i media vanno alla ricerca di ogni tipo di indiscrezione che li riguarda. Lo “show”, intanto, deve andare avanti e a prendere il loro posto ai numerosi eventi istituzionali in programma è la regina Camilla, ormai diventata la principale rappresentante della corona inglese durante tutti gli appuntamenti ufficiali. Ieri, ad esempio, ha aperto le porte di Clarence House per ospitare un ricevimento dai fini benefici: in quanti hanno notato i suoi occhiali da vista?

Gli occhiali da vista di Camilla

Ieri sera Clarence House ha ospitato un evento di gala per celebrare i risultati raggiunti con un nuovo studio commissionato dall’organizzazione benefica The Queen’s Reading Room.

Camilla all'evento a Clarence House

La grande protagonista non poteva che essere Camilla, che ha letto pubblicamente il documento davanti ai presenti. Ha approfittato dell'occasione per indossare degli inediti occhiali da vista, un modello con le lenti tonde e la montatura in pvc verde coordinata all’abito. Per essere precisi si tratta degli A5 231 di Lunor, brand leader nel settore dell’eyewear. Qual è il loro prezzo? Sugli e-commerce di moda vengono venduti a 252 euro.

Gli occhiali Lunor

Camilla con la maxi gonna in satin

Naturalmente non poteva mancare il look in tinta: Camilla ha infatti abbinato gli occhiali con la montatura verde a un abito di Fiona Clare, una delle sue stiliste preferite, un modello con la gonna scampanata in satin green arricchito da una giacca di lana nera portata abbottonata. Non ha rinunciato ai suoi stivali preferiti, quelli di camoscio nero col tacco largo di Russell & Bromley, e ai preziosi gioielli con i quadrifogli di Van Cleef & Arpels. Insomma, la regina riesce sempre a distinguersi con la sua eleganza senza tempo, tanto da poter essere considerata un’icona fashion sofisticata e glamour al pari di Kate Middleton.

Camilla in Fiona Clare