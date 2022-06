J.Lo nuda in vasca da bagno: “Negli anni ’90 mi vergognavo delle mie curve” Jennifer Lopez ha condiviso con i fan un momento molto intimo della sua quotidianità: il bagno rilassante serale. Si è mostrata nuda tra le bolle di sapone, rivelando che agli esordi non è stato semplice accettare le sue curve.

A cura di Valeria Paglionico

Jennifer Lopez ha 52 anni ma, nonostante ciò, non sente affatto il peso dell'età che avanza. L'ultimo anno è stato ricco di felicità per lei e non solo perché ha raggiunto innumerevoli successi professionali, ha anche ritrovato l'amore al fianco di Ben Affleck, l'ex fidanzato con il quale ha ricominciato ad avere una relazione. I due sono super innamorati e di recente pare che abbiano anche pronunciato il fatidico sì in tutta segretezza. Che si tratti di una notizia vera o solo di un'insinuazione, non importa, l'unica cosa certa è che la popstar è raggiante. Non sorprende, dunque, che sui social si sia mostrata senza veli mentre fa il bagno. Qual è il suo segreto di bellezza?

Il segreto di bellezza di J.Lo

Chi direbbe che J.Lo ha quasi 53 anni? Sui social ha condiviso una serie di Stories decisamente "intime". Si è infatti mostrata mentre fa un bagno rilassante completamente nuda ma coperta con le bolle di sapone. Ha i capelli tirati all'indietro in uno chignon, il viso rilassato e gli occhi ancora truccati (forse grazie a qualche filtro) ma, rispetto a quando è sui palcoscenici e sui red carpet, è decisamente più "naturale" nonostante la presenza del make-up. La popstar ha poi approfittato per rivelare il segreto per avere una pelle perfetta come la sua: un sapone all'olio d'oliva della collezione J.Lo beauty (che debutterà sul mercato il prossimo 20 giugno).

J.Lo e l'accettazione del suo corpo

La popstar ha approfittato del momento "intimo" condiviso con i fan per rivelare alcune cose che nessuno conosceva sul suo conto. In quanti avrebbero mai pensato che da giovane si è sentita in difficoltà col suo corpo? La fama, infatti, per lei è arrivata negli anni '90 grazie alla silhouette formosa e al lato b ormai iconico ma all'epoca l'ideale di bellezza comunemente accettato era ben diverso da quello in cui si rispecchiava. "Quando ho iniziato a lavorare l'ideale era essere molto magre, bionde, alte e con non troppe curve. Sono cresciuta con donne formose, dunque mi sono sempre accettata ma è stato difficile", ha spiegato Jennifer, che addirittura da giovanissima avrebbe pensato di abbandonare il mondo dello spettacolo a causa di quelle dure critiche ricevute. Oggi ha definitivamente messo a tacere le polemiche e a più di 50 anni è un'indiscussa icona di bellezza.