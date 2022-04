Jada Pinkett Smith torna in pubblico dopo la notte degli Oscar: è una dea vestita d’oro Jada Pinkett Smith ha preso parte, senza il marito Will Smith, a un evento. È stata la prima apparizione pubblica dopo lo scandalo della notte degli Oscar. Ha scelto un lungo e scintillante abito dorato.

A cura di Giusy Dente

in foto: Jada Pinkett Smith con Shonda Rhimes e Debbie Allen

A distanza di 10 giorni dalla notte degli Oscar, è giunta la decisione: Will Smith è stato bandito per 10 anni non solo dagli Academy Awards, ma da tutti gli eventi dell'Academy, sia in presenza che virtuali. La drastica misura è giunta in seguito al gesto che l'attore ha compiuto la sera della premiazione, presso il Dolby Theatre di Los Angeles. Ha colpito con uno schiaffo Chris Rock, reo di aver ironizzato sulla malattia di sua moglie, Jada Pinkett Smith. La donna da tempo combatte con l'alopecia, ha perso i capelli, ma ha abbandonato le parrucche e i turbanti, portando la testa orgogliosamente rasata, perché ora ha un ottimo rapporto con se stessa. Chris Rock l'ha paragonata al soldato Jane e questo ha mandato su tutte le furie Will Smith, sfiorando la rissa nel bel mezzo dell'evento. Si è scusato pubblicamente per il suo gesto estremo, a cui ha fatto seguito un misterioso post di sua moglie. "Questa è la stagione della guarigione e io sono qui per questo" è tutto ciò che ha avuto da dire.

Jada Pinkett Smith come una dea

La moglie di Will Smith è apparsa per la prima volta in pubblico, da quando suo marito Will Smith ha colpito con uno schiaffo Chris Rock alla 94a edizione degli Oscar. La donna era con la produttrice Shonda Rhimes e con l'attrice Debbie Allen a Los Angeles: le due hanno dato vita insieme a un nuovo progetto, hanno aperto il Rhimes Performing Arts Center, nuova sede della Debbie Allen Dance Academy. Il centro ospiterà diverse scuole di danza, dove ci si potrà cimentare con diversi generi dall'hip hop al contemporaneo fino al tip tap.

in foto: Jada Pinkett Smith e Will Smith agli Oscar

La 50enne non era in compagnia del marito. Ha sfoggiato un look monocromatico tutto d'oro, incantando i presenti nelle vesti di una vera e propria dea. L'abito ricorda leggermente quello indossato la fatidica sera degli Oscar. Mentre nella prima parte della serata aveva scelto un abito verde smeraldo della collezione Couture P/E 2022 di Jean Paul Gaultier, nella seconda aveva sfoggiato un abito dorato ricoperto di paillettes con mantellina nude sulle spalle firmato Dolce&Gabbana.

Per il ritorno in pubblico Jada Pinkett Smith ha indossato uno scintillante abito senza spalline, con corpetto aderente e gonna morbida leggermente svasata sul fondo. Ha abbinato il vestito a sandali dorati con la zeppa (che venivano interamente nastosti dalle calzature), anelli e orecchini pendenti. Insomma, una vera e propria dea.