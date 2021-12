Jada Pinkett Smith è “amica” della sua alopecia: “Sulle zone calve metterò strass e coroncine” Jada Pinkett Smith soffre di alopecia e non ha alcuna intenzione di nasconderlo. Sui social ha mostrato le zone calve sul capo e, piuttosto che lasciarsi sopraffare dalla disperazione, ha spiegato che le decorerà con strass e coroncine.

A cura di Valeria Paglionico

Jada Pinkett Smith non è solo la moglie di Will Smith, è anche una delle donne più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Ha 50 anni e continua a vantare una bellezza mozzafiato anche se, rispetto agli esordi, è un tantino cambiata. Il dettaglio che la rende decisamente diversa dal passato? Porta i capelli rasati a causa dell'alopecia. Fino a qualche tempo fa non usciva mai senza un turbante intorno al capo ma ad oggi ha imparato ad accettarsi così com'è, non avendo timore nel parlare apertamente del problema che ha cambiato la sua vita e le sue abitudini quotidiane. Nelle ultime ore sui social ha condiviso un video in cui mostra le parti calve sulle testa e ha rivelato quale sarà l'originale rimedio di cui si servirà per coprirle.

"Io e l'alopecia diventeremo amici"

L'alopecia è una malattia autoimmune che provoca la perdita dei capelli (la quantità varia da persona a persona, c'è chi ha la testa completamente calva e chi invece perde solo qualche ciocca). Jada Pinkett Smith ha deciso di rasare completamente la chioma per mascherare il problema ma, nonostante ciò, non esita a parlarne apertamente. Lo ha fatto proprio di recente sui social, dove ha mostrato in primissimo piano le zone calve sul capo. Si è immortalata con indosso una semplice felpa grigia, il viso completamente struccato e un'originale manicure natalizia in total red. Ha poi indicato le parti in cui non le crescono i capelli, ironizzando sulla questione con queste parole: "Sembra che sono stata operata al cervello o qualcosa di simile. Io e questa alopecia diventeremo amici, punto".

Jada Pinkett Smith, l'importanza di accettare i cambiamenti

È dal 2018 che Jada Pinkett Smith combatte contro l'alopecia, ha scoperto di soffrirne da un giorno all'altro e, sebbene inizialmente non sia stato semplice da metabolizzare, oggi ha accettato al 100% la cosa, tanto da non pensarci su due volte a scherzarci su. Ora ha una linea calva al centro della testa e, come lei stessa ha dichiarato nel video, nonostante sarà difficile nasconderla, riuscirà a "farla funzionare". In che modo? La decorerà con degli strass o con delle coroncine. Insomma, la moglie di Will è un esempio di grande forza e di grande positività: il cambiamento non deve essere un motivo di disperazione ma un modo per evolversi e per maturare.