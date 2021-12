Jada Pinkett Smith in rosso per Natale: ear-cuff e abito coordinato ai collant, il look è da fiaba Jada Pinkett Smith è tra le star che hanno partecipato alla prima del film “The Matrix Resurrections” e per l’occasione ha sfoggiato un look perfetto per le feste. Tra abito rosso, collant coordinati ed ear-cuff di cristalli, sembra essere uscita da una fiaba natalizia.

Jada Pinkett Smith è tra le donne più belle e affascinanti del mondo dello spettacolo e ne dà prova ogni volta che si mostra in pubblico. A causa dell'alopecia ha dovuto tagliare i capelli a zero ma, dopo un lungo periodo in cui ha indossato regolarmente il turbante per coprire la testa rasata, ora ha imparato ad accettarsi così com'è, lasciando emergere tutta la sua naturale femminilità. Di recente ha dimostrato di essere anche una vera e propria icona di stile, presentandosi su un red carpet internazionale in una impeccabile versione natalizia: il suo look rosso per le feste non è forse da fiaba?

Jada Pinkett Smith, il look natalizio

Nelle ultime ore si è tenuta a San Francisco la prima del film The Matrix Resurrections e sul red carpet non poteva mancare Jada Pickett-Smith, che nella pellicola ricopre i panni di Niobe. Si è presentata all'evento in versione diva con un look da fiaba che si rivelerà perfetto per le feste. L'attrice ha puntato su un super natalizio total red indossando un abito fiammante della collezione Couture Autunno/Inverno 2021 di Giambattista Valli. Si tratta di un tubino drappeggiato e strapless, con la gonna corta e un maxi strascico principesco. Per completare il tutto ha scelto degli accessori in tinta, ovvero dei collant coprenti e un paio di sling-back col tacco di Flor De Maria, entrambi in rosso.

Jada Pinkett Smith in Giambattista Valli Couture

Il maxi orecchino di Jada Pinkett Smith

L'accessorio che ha fatto la differenza? L'ear-cuff di cristalli silver firmato Swarovski. Fatta eccezione per l'appariscente orecchino, Jada Pinkett Smith non ha sfoggiato nessun gioiello, ha preferito decorare solo l'orecchio, visto che il taglio rasato le permette di metterlo facilmente in risalto. Grazie a lei torneranno di moda gli ear-cuff? L'unica cosa certa è che i preziosi che coprono quasi completamente l'orecchio sono l'ideale per tutte coloro che, come l'attrice, portano i capelli cortissimi.