Ilary Blasi torna in tv: in black&white si prepara per il debutto a Battiti Live Ilary Blasi sta ultimando i preparativi prima di debuttare a Battiti Live. Stasera le registrazioni, poi il programma andrà in onda a luglio su Canale 5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Comincia una nuova avventura, per Ilary Blasi: la conduttrice, infatti, sarà al timone della nuova edizione di Battiti Live. Per lei è la prima volta, nel programma musicale, che negli anni scorsi ha sempre visto protagonista Elisabetta Gregoraci. Il debutto è vicino, manca poco all'inizio delle registrazioni: per Ilary Blasi sono ore dedicate alla preparazione, prima di salire sul palco della kermesse. Al suo fianco, nuovamente l'amico Alvin, con cui in passato ha già lavorato.

Ilary Blasi è assente da molto tempo, dal piccolo schermo. La conduttrice, dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, si è presa un lungo periodo per sé, in cui ne ha approfittato per dedicarsi alla famiglia e per portare avanti altri progetti. Ha viaggiato tanto col nuovo compagno Bastian Muller, ha debuttato al cinema partecipando al film di Giampaolo Morelli e ha girato Unica per Netflix, un docu-film di cui è già in lavorazione anche il seguito, dato l'enorme successo. In tv si è vista soltanto ospite di Silvia Toffanin, a cui ha rilasciato alcune interviste per raccontarsi in vista della separazione. Non ha condotto neppure L'Isola dei Famosi, affidata a Vladimir Luxuria, anche se non è escluso che potrebbe fare ritorno al timone del reality show nella prossima edizione.

Intanto i fan avranno l'opportunità di rivederla in tv nel programma Battiti Live. Le registrazioni sono previste a Molfetta il 21, 22 e 23 giugno A luglio si registreranno le ultime due puntate. Poi le puntate saranno trasmesse su Canale 5 da luglio. La conduttrice in vista del debutto è alle prese con la scaletta e il copione. L'amico e collega Alvin ha condiviso alcune foto scattate sul palco. Look coloratissimo per lui con pantofole e calzini gialli coorodinati, tuta tie dye. Outfit comodo e sportico per Ilary Blasi, in bianco e nero: leggings, intramontabile T-shirt bianca e scarpe da ginnastica. Cosa indosserà sul palco?