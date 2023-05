Ilary Blasi e la figlia Isabel ballano su TikTok col look matchy matchy This Year, Blessing, Money, Testimony, Go dey follow: è il trend virale del momento su TikTok. Ilary Blasi e Isabel hanno replicato il balletto col look coordinato.

A cura di Giusy Dente

Manca poco a una nuova puntata de L'Isola dei Famosi, il reality che ha segnato il ritorno in tv di Ilary Blasi dopo mesi di assenza. Quando non è alle prese con la preparazione del programma, la conduttrice ama trascorrere il suo tempo in famiglia, che è ciò che ha fatto nei lunghi mesi in cui è stata lontana dal piccolo schermo. Dopo la separazione con Francesco Totti si è presa del tempo esclusivamente per sé, da dedicare alle persone care: ha viaggiato con gli amici, si è fatta coccolare in famiglia, ha trovato un nuovo amore. I suoi tre figli però restano la priorità e con loro ama tornare bambina.

Ilary Blasi sui social e su TikTok

In questi mesi Ilary Blasi è stata particolarmente attiva sui social. Se prima della separazione li usava poco, unicamente per condividere momenti di vita professionale, poi ha iniziato a coinvolgere di più fan e follower, a portare la community all'interno della quotidianità. Ha testimoniato i viaggi, le serate fuori con gli amici, le gite coi figli, i nuovi acquisti e ovviamente i dietro le quinte prima del debutto a L'Isola dei Famosi.

Non è mancata anche la "presentazione ufficiale" del nuovo compagno, l'imprenditore tedesco Bastian Muller, con cui ormai vive un amore alla luce del sole. Ma Ilary Blasi ama farsi coinvolgere dai figli in cose nuove. La conduttrice non ha un proprio profilo su TikTok, il social che spopola soprattutto tra i teenager. Si diverte, però, a realizzare brevi video con le sue figlie, ferratissime quando si tratta di trend e balletti virali!

Prese da un momento di noia casalinga, Ilary Blasi si è messa a ballare con Chanel e Isabel. Sono le figlie avute da Francesco Totti, dopo il primogenito Cristian. Chanel ha 15 anni (è una fashion addicted già molto seguita sui social), Isabel ha 7 anni: quest'ultima è la fotocopia della mamma. Con la piccola di casa, la conduttrice ha ripreso un trend virale, proponendo una semplice coreografia che sta spopolando sul social.

Dopo qualche tentativo, il balletto è riuscito alla perfezione. Nella prima prova, la conduttrice indossa un look matchy matchy con la piccola Isabel: pantaloni scuri e maglietta a righe orizzontali rosso-nere. Nella prova decisiva, invece, c'è anche Chanel. "Ormai l'ho imparato" ha scritto la 42enne fiera di sé.