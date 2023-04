Chanel Totti, casual con stile: abbina pelle e denim per un look rock di tendenza Chanel Totti è sempre al passo con le tendenze nei suoi look, anche quelli più casual e urban: e non mancano mai dettagli griffati e di lusso.

A cura di Giusy Dente

Al momento ha solo 15 anni e un futuro tutto da scrivere: non sappiamo se Chanel Totti deciderà di seguire le orme della mamma nel mondo dello spettacolo. Al momento è ovviamente alle prese con la scuola, ma le piace godersi la vita tra vacanze chic (l'ultima sulla neve a Madonna di Campiglio con Francesco Totti e Noemi Bocchi), momenti di relax in spa, serate con gli amici e tanto lusso. Tutto questo, viene documentato sui social, dove la figlia di Ilary Blasi è attivissima e molto seguita. Sicuramente dalla mamma ha ereditato la passione per la moda.

Chanel Totti è già icona fashion

Chanel Totti è giovanissima, ma sta già cominciando a muovere i primi passi nel mondo della moda. Per la prima volta quest'anno è stata ospite della Milano Fashion Week, in occasione dell'evento di Belen Rodriguez che ha presentato il suo nuovo brand di abbigliamento Mar De Margaritas. È stata un'esperienza nuova ed entusiasmante, che le ha permesso di immergersi nel mondo fashion che tanto ama.

Benché sia riservata sulla vita privata, la 15enne come ogni ragazza della sua età è solita documentare le sue giornate sui social. Proprio come Ilary Blasi, è solita mostrare i nuovi acquisti, gli outfit del giorno, gli hair look, i beauty look. Ama prendersi cura di sé e quando vuole concedersi una coccola o dare un tocco nuovo alla chioma, frequenta lo stesso salone di sua madre.

Leggi anche Cecilia Rodriguez in total denim: il tocco glamour del look è il reggiseno gioiello

Il nome della secondogenita di Francesco Totti è tutto un programma. Chanel è il brand preferito di Ilary Blasi e la 15enne ha ereditato la stessa passione per il lusso, per questa Maison in particolare, di cui possiede diversi accessori. Il dettaglio griffato non manca mai per completare i suoi outfit, anche quando è in tuta! L'ultimo look mostrato sui social è casual e comodo, ma di tendenza.

in foto: stivaletto Elena Iachi

La 15enne nello scatto indossa una maxi giacca in denim, dei pantaloni di pelle, una T-shirt scura. Neri anche gli stivaletti in pelle, un modello urban con imbottiture, doppio tirante, fondo in gomma e tacco. Lo Stivaletto Elena Iachi costa 338 euro. In questo abbinamento rock spicca una nota di colore: la piccola pochette color senape è griffata, appunto di Chanel come si può notare dal logo e dal tessuto trapuntato.