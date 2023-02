Chanel Totti col completo di pelle: il nuovo look è rock col top a contrasto Chanel Totti è ormai diventata una diva dei social e giorno dopo giorno sorprende i fan col suo stile. Il nuovo look sfoggiato? È rock.

A cura di Valeria Paglionico

Da qualche tempo a questa parte si parla sempre di più di Chanel Totti, la secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi diventata una star dei social. Sarà perché il divorzio più chiacchierato degli ultimi mesi ha attirato le attenzioni dei media sui piccoli di casa o perché semplicemente è destinata a diventare una diva, ma la cosa certa è che a soli 15 anni anni Chanel sembra essere già destinata a diventare un'icona trendy. Ama i look all'ultima moda, non può fare a meno degli accessori griffati e documenta ogni sua scelta di stile su Instagram proprio come le star. L'avevamo lasciata su TikTok col papà in un adorabile video di coppia, oggi la ritroviamo in una nuova versione super cool: il nuovo outfit della "futura influencer" è rock.

Chanel Totti col tailleur di pelle

Se fino a qualche tempo fa in vacanza con papà Francesco sfoggiava solo costumi e look balneari, ora che è tornata alla "normale" quotidianità romana Chanel Totti lascia spazio ad abiti e accessori più invernali. Di recente ha puntato sul trend della moda mannish ma declinandolo in una versione super glamour. Ha sfoggiato il classico tailleur ma puntando sullo stile rock e dark. Per la precisione ha scelto un modello in pelle nera con pantaloni a vita alta e blazer lungo e over portato sbottonato. Si è lasciata immortalare sullo sfondo di una saracinesca chiusa, tanto che in molti hanno scherzato dicendo: "È una foto segnaletica?".

Chanel Totti col completo di pelle

Le onde naturali di Chanel Totti

Niente total black da dark lady per Chanel Totti, ha preferito "spezzare" il nero con un colore a contrasto, il tabacco. La figlia di Ilary ha infatti completato l'outfit di pelle con un top aderentissimo e a collo alto, la cui particolarità sta nel fatto che è realizzato in un tessuto trasparente che dà vita a un effetto vedo-non vedo. Chanel ha così seguito uno dei trend più gettonati di stagione, quello di lasciare il reggiseno in vista. Ha inoltre detto ancora una volta addio alla piega extra liscia, optando per delle onde dall'effetto naturale che hanno messo in risalto il biondo dorato e le lunghezze extra.