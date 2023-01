Chanel Totti cambia stile: addio capelli lisci, ora sfoggia le onde naturali Chanel Totti è ormai una vera e propria star e giorno dopo giorno sui social è sempre più seguita. Nelle ultime ore ha fatto parlare di sé con una piccola rivoluzione di stile: ecco come si è mostrata sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Chanel Totti ha solo 15 anni ma sembra avere già tutte le carte in regola per diventare influencer e per seguire le orme di mamma Ilary Blasi nello spettacolo. Da qualche tempo a questa parte sta attirando le attenzioni dei fan con i suoi look, da quelli balneari sfoggiati durante la vacanza con Francesco Totti a quelli con gli accessori iper griffati scelti per la quotidianità. Fino ad ora, però, in fatto di capelli era rimasta fedele alle pieghe extra lisce, mettendo così in risalto i lunghissimi e fluenti capelli biondi. Nelle ultime ore le cose sono un tantino cambiate e si è servita proprio di Instagram per documentare la piccola rivoluzione di stile hair.

Chanel Totti col body griffato

La passione per le griffe sembra essere una questione ereditaria in casa Blasi-Totti e a dimostrarlo è la secondogenita della coppia che si è appena separata, la 15enne Chanel. Quest'ultima, forse perché ama frugare nell'armadio della mamma e "rubarle" qualche capo e accessorio, ha più volte sfoggiato it-bag da migliaia di euro e cappellini logati, apparendo super sofisticata. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora: ha reso omaggio al suo nome e si è vestita Chanel. Per essere precisi ha indossato un body total black aderente, a collo alto e con le maniche lunghe, decorato sul petto con l'iconica doppia C incrociata, simbolo della Maison francese.

Il nuovo look di Chanel

La nuova acconciatura di Chanel Totti

A fare la differenza nel look di Chanel sono stati però i capelli. Solitamente punta su delle pieghe extra lisce a effetto liquid hair, mettendo in risalto sia le lunghezze che il colore biondo platino. Ora, però, ha cambiato registro e ha optato per delle onde dall'effetto naturale che hanno aggiunto un tocco sbarazzino alla sua immagine. Non ha rinunciato alla fila centrale e all'acconciatura sciolta. Manicure rosso fuoco, make-up marcato curato nei minimi dettagli e sorriso stampato sulle labbra: la figlia di Totti e Ilary sembra essere destinata a conquistare il mondo dello spettacolo.