Il tappeto negli uffici di Chiara Ferragni è un inno alla parità di genere “Gender Equality” c’è scritto sul tappeto nell’ufficio di Fabio Maria D’Amato, il braccio destro di Chiara Ferragni.

A cura di Giusy Dente

Il brand che porta il nome di Chiara Ferragni nel tempo è cresciuto, diventando un punto di riferimento del settore fashion. Il marchio con l'conico occhietto dalle lunghe ciglia si è ampliato accogliendo al suo interno non solo abbigliamento, ma anche kidswear, costumi da bagno, gioielli, lingerie, make-up, occhiali da sole. L'imprenditrice ha messo sù un vero e proprio impero. Nel 2016 il brand ha lanciato i primi pop up stores a Parigi, Taiwan, Londra e Firenze; l'anno successivo è stata la volta dei flagship store a Milano, Shangai e Hong Kong. Nel frattempo, Chiara Ferragni ha ingrandito anche i suoi uffici, adattandoli alle nuove esigenze di un progetto così grande, che necessita di spazi adeguati.

Dove si trovano i nuovi uffici di Chiara Ferragni Brand

Questa estate Chiara Ferragni ha annunciato il trasferimento dei suoi uffici in nuovi spazi, più consoni per il progetto in espansione. Ovviamente ha tenuto costantemente aggiornati fan e follower sull'avanzamento dei lavori, svelandone alcuni dettagli poco a poco. Il nuovo headquarter dell'imprenditrice si trova in via Turati, nel cuore di Milano ed è un enorme open space con una serie di arcate rosa. Questa è la nuance che fa da filo conduttore anche con i vecchi uffici.

In questi nuovi spazi si sono anche uno showroom per esporre i prodotti, un grande giardino, una reception glitterata, scritte al neon, parquet e arredi in colori pastello. Ha mostrato tutto questo lei stessa, fiera dei risultati raggiunti dopo tanto lavoro. In questo percorso di crescita c'è una persona che le è stata sempre accanto: lo stylist e manager Fabio Maria Damato, che è prima di tutto un amico fidato. Ovviamente ha anche lui un ufficio tutto suo.

Il significato del tappeto

Fabio Maria D'Amato ha mostrato gli interni del suo ufficio, in cui spicca un enorme tappeto personalizzato realizzato dall'azienda pugliese al femminile Spaghetti Rugs, fondata dalle sorelle Stefania e Angelica Ianniello. È lo stesso brand che ha realizzato, appositamente per Fedez e Chiara Ferragni, il tappeto lungo 5 metri posizionato all'ingresso dall'appartamento di City Life della coppia: base verde prato e scritta rosa "Ferragnez" al centro. Sul tappeto del manager, invece, c'è una scritta significativa, a maggior ragione perché lui nella bio su Instagram si definisce proprio un "gender equality acrivist".

"Nuovo ufficio, vecchia battaglia. Contro ogni retorica qualunquista, contro ogni campagna di marketing di tendenza, porto avanti la mia battaglia da quando ero solo un adolescente. Quello che dico è quello che faccio, ogni singolo giorno" ha scritto su Instagram il manager nel mostrare il dettaglio dell'arredamento. Sul tappeto verde bosco spicca la scritta "Gender Equality", ossia la parità di genere. È un tema a lui caro, su cui la stessa Chiara Ferragni si è più volte espressa. Il bran è stato felice di aiutarli nella realizzazione di questo prodotto che hanno così descritto: "Un lavoro su misura di oltre 4 metri, che abbiamo installato personalmente, ricreando un accesso a scomparsa alla torretta elettrica nel pavimento. Grazie per aver scelto di imprimere i termini di una battaglia, che sembra assurdo dover urlare, ma su cui i progressi sono ancora troppo lenti".