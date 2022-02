Il nuovo tappeto personalizzato dei Ferragnez: un prato fluo lungo 5 metri all’ingresso di casa Chiara Ferragni e Fedez hanno un nuovo tappeto personalizzato in casa, per la precisione nel corridoio che porta alla porta di ingresso. È lungo 5 metri, sembra un prato ed è decorato con l’iconica scritta colorata “Ferragnez”: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni e Fedez cambieranno presto casa, abbandoneranno l'appartamento a City Life in cui vivono da anni per trasferirsi in uno spazio più ampio, così che entrambi i figli, Leone e Vittoria, possano avere delle camerette tutte loro. Nonostante il trasloco dovrebbe essere fissato entro la fine del 2022, continuano ad arredare gli spazi domestici nei minimi dettagli, puntando tutto su oggetti di design esclusivi, bauli griffati che costano una fortuna e poltrone iconiche. L'ultima chicca arrivata è un maxi tappeto piazzato all'ingresso, riproduce le sembianze di un prato ma è decorato con la scritta colorata "Ferragnez": ecco chi lo ha realizzato e quanto potrebbe valere.

I Ferragnez hanno un nuovo tappeto personalizzato

Non è la prima volta che i Ferragnez arredano casa con un tappeto "opera d'arte", basti pensare al fatto che al centro del salotto hanno il famoso Keep Off di Virgil Abloh, ovvero un pezzo d'arredo esclusivo e di lusso che fa parte della collezione Ikea Art Event 2019. Nelle ultime ore hanno aggiunto un nuovo oggetto di design nella loro enorme casa milanese: un lunghissimo tappeto personalizzato nel corridoio fuori la porta d'ingresso. È lungo 5 mt e alto 1,5 mt, è stato realizzato con del tessuto tecnico in verde fluo, così da dare l'idea che si tratti di un prato vero e proprio, ed è decorato con l'iconica maxi scritta "Ferragnez" in fucsia, blu e giallo. La prima a immortalarlo è stata Chiara Ferragni, che in una Stories lo ha definito "Il tappeto di ingresso più epico di sempre". Successivamente anche Fedez lo ha mostrato sui social, taggando il brand che lo ha realizzato appositamente per loro.

Il nuovo tappeto personalizzato di Chiara Ferragni e Fedez

Chi ha firmato il tappeto verde fluo di Chiara Ferragni e Fedez

Chi ha firmato il tappeto dei Ferragnez? Spaghetti Rugs, un brand pugliese specializzato in tappeti originali e pop, alcuni dei quali realizzati su richiesta. Si tratta di un'azienda italiana tutta al femminile nata dall'idea di due sorelle arigiane, Stefania e Angelica Ianniello: si sono lasciate ispirare dalla loro passione per i cartoni animati, i film, le illustrazioni, i meme e hanno trasformato il tappeto in un mezzo divulgativo della cultura pop. I visi di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello in versione maxi, un omaggio a Kevin McCallister di Mamma ho perso l'aereo, un enorme red carpet in pieno stile hollywoodiano: i tappeti delle due pugliesi sono il trionfo di tutto ciò che fa parte della popular culture. In questa lunga lista non potevano mancare i Ferragnez, ormai diventati il simbolo dell'italianità.

Stefania e Angelica Ianniello di Spaghetti Rugs

Quanto costa il "Ferragni rug"

Sulla pagina social ufficiale di Spaghetti Rugs è stato condiviso il video che mostra passo dopo passo come è stato realizzato il tappeto dei Ferragnez, dalla scritta personalizzata ricamata con la macchinetta da tufting al taglio del tessuto tecnico verde prato. Il risultato è stato impeccabile e non sorprende che al termine dell'opera le due sorelle abbiano ringraziato tutti coloro che le hanno aiutate a trasformare il progetto in realtà.

Il progetto del tappeto

Nella didascalia del post hanno scritto: "Dammi il 5 sorella! 5 x 1,5m! Un tappeto su misura realizzato per l’ingresso di casa Ferragnez! È stata una sfida incredibile per noi, un lavoro di squadra: ringraziamo Marco per averci aiutato a costruire questo telaio gigantesco, papà per aver impacchettato il tappeto con la cura e l’attenzione che solo un genitore può trasferire su qualcosa creato dalle proprie figlie, Anna e Francesco per averlo portato a destinazione dopo un luuungo viaggio! Chiara e Fedez speriamo che questo prato fluo vi accolga sempre con allegria al rientro a casa". Quanto costa? Trattandosi di un accessorio su misura, non è in vendita, ma sul sito ufficiale del marchio è possibile trovare i prezzi di tutti gli altri prodotti dello stesso genere. Si parte da un minimo di 99 euro e si arriva a 459 euro, anche se le cifre cambiano a seconda delle dimensioni.