The Ferragnez: quanto costa la poltrona rossa nella casa di Chiara Ferragni e Fedez

Gli occhi sono tutti puntati su Chiara Ferragni, Fedez, la loro casa e le loro famiglie nella serie The Ferragnez. Sono numerosi i dettagli svelati negli episodi disponibili su Amazon Pride Video, dai viaggi fatti dalla coppia più chiacchierata del web ai nuovi acquisti in casa. Scopriamo quanto costa la poltrona rossa presente nelle varie puntate di The Ferragnez la serie.

Guardando gli episodi della serie The Ferragnez è possibile scoprire una serie di dettagli nella casa di Chiara Ferragni e Fedez che tutti possono replicare a casa propria. La celebre coppia ama infatti circondarsi di oggetti di design iconici e lussuosi che si possono ammirare nei numerosi post sui loro social. È il caso della poltrona rossa presente in diverse fotografie e video postati da Chiara Ferragni e Fedez. Si tratta di un arredo di design celebre, la poltrona Serie Up5_6 disegnata da Geatano Pesce e prodotta da B&B Italia, facilmente riconoscibile grazie alle sue forme arrotondate, sinuose e al colore vivace.

Quanto costa la poltrona rossa in casa dei Ferragnez

Disegnata nel 1969, la Serie Up grazie alle sue forme espressive rivestite in tessuto elasticizzato è un'icona indiscusso della storia del design. Simile ad una scultura, l'arredo disegnato da Gaetano pesce è a cavallo tra design e arte grazie anche al grande know-how tecnologico di B&B Italia nella lavorazione del poliuretano a iniezione.

L’iconica UP5_6 è famosa per le sue forme simili ad un grembo materno delle statue votive delle antiche dee della fertilità. Il pouf tondo legato alla poltrona si rifà invece alla donna con la palla al piede che il designer Gaetano Pesce così definisce: “In quel momento io raccontavo una storia personale su quello che è il mio concetto sulla donna: la donna è sempre stata, suo malgrado, prigioniera di sé. Così mi è piaciuto dare a questa poltrona una forma di donna con la palla al piede, che costituisce anche l’immagine tradizionale del prigioniero”. Il costo di quest'avvolgente poltrona B&B è di circa 5.000 euro.