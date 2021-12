The Ferragnez la serie rilancia Golferenzo: da borgo di 180 abitanti a meta turistica Il successo della serie The Ferragnez non si è limitato solo a Chiara Ferragni, Fedez e le famiglie ma ha coinvolto anche realtà circoscritte come il piccolo borgo di Golferenzo che da paese di 180 abitanti è diventato una vera attrazione turistica.

A cura di Clara Salzano

Sono andate in onda le ultime puntate di The Ferragnez la serie su Amazon Prime Video che ha consacrato l'interesse del pubblico verso la vita di Chiara Ferragni, Fedez e le loro famiglie. Il successo della serie non si è però limitato solo ai Ferragnez ma ha coinvolto anche realtà circoscritte come il piccolo borgo di Golferenzo, nella provincia di Pavia che da paese di 180 anime è diventato una vera attrazione turistica. È qui infatti che è stata girata la The Ferragnez.

Il borgo di Golferenzo visto dal drone

Telecamere, luci, scritte al neon e una troupe sempre in movimento, il borgo di Golferenzo ha vissuto un'esperienza unica durante le riprese di The Ferragnez la serie. Il piccolo comune dell'Oltrepò Pavese è stato infatti scelto come set per la serie. Gli autori volevano appunto un luogo dove l'età media fosse piuttosto alta di modo che non fosse troppo conosciuta la notorietà di Chiara Ferragni e Fedez. Inoltre Golferenzo è un delizioso paese tutto in pietra arroccato su un altura che affascina con le sue strade piccole e i palazzi bassi.

La prima della serie The Ferragnez a Golferenzo

The Ferragnez la serie ha avuto a Golferenzo una seconda prima, dopo quella di Milano ufficiale con Chiara Ferragni e Fedez al cinema Odeon. Tutti gli abitanti del borgo si sono sentiti parte delle riprese della serie che ha usato Golferenzo come set ed è stato allestito un lungo tappeto rosa verso la Sala Consiliare del paese dove sono stati proiettati i primi episodi.

La prima a Golferenzo della serie The Ferragnez

Il grande trambusto creato a Golferenzo durante le riprese è stato notato anche nelle località vicine e oltre tanto che il borgo oggi è diventato un'attrazione turistica. Sono molti i visitatori che stanno affollando il piccolo comune in questo periodo che addobbato in versione natalizia è ancora più affascinante.