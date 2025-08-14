Il significato del gioiello di Giulia De Lellis: nasconde una dedica alla figlia Priscilla

Giulia De Lellis per celebrare la maternità e l’imminente nascita della figlia Priscilla ha acquistato un gioiello artigianale con veri elementi naturali.

Giulia De Lellis sta vivendo la sua estate speciale: all'insegna dell'amore e della famiglia. È in dolce attesa, una gravidanza fortemente voluta sia da lei che dal compagno Tony Effe. Ora si stanno preparando ad accogliere la loro bambina: manca sempre meno al parto, previsto per fine agosto – inizio settembre. La piccola ha già un nome: si chiamerà Priscilla. Tutto giù ruota attorno a lei, che ha monopolizzato i pensieri della mamma, pronta al ruolo di genitore che ha così tanto cercato. L'influencer si è fatta realizzare un gioiello artigianale, fatto a mano, dedicato appunto alla bimba che presto verrà al mondo, impreziosito con veri elementi naturali.

Il gioiello di Giulia De Lellis per Priscilla

Giulia De Lellis qualche mese fa, quando la gravidanza era ancora all'inizio, ha fatto un regalo a Tony Effe: un omaggio all'arrivo della loro bambina, al suo imminente ruolo di papà. Ha fatto realizzare, appositamente per lui, un gioiello personalizzato: un anello tempestato di pietre preziose. Si sa che il rapper è un appassionato di gioielli, anche molto vistosi: in effetti questo anello non si può certo dire che passi inosservato! È una "P", iniziale del nome della bimba che sta per nascere, con un fiocchetto, tutto in diamanti bianchi e rosa.

Stavolta, invece, l'influencer il regalo lo ha fatto a se stessa! Si tratta ancora di un omaggio a tema maternità, un gesto per celebrare la nascita di Priscilla. Lo ha commissionato direttamente a Serena Ciccarelli, che realizza gioielli a mano delicati ed eleganti, anche personalizzabili, così da accontentare le clienti alla ricerca di qualcosa di davvero unico, capace di raccontare una propria storia. Proprio come in questo caso. Giulia De Lellis voleva qualcosa che parlasse di sua figlia.

Ecco, quindi, questo ciondolo a forma di cuore con all'interno qualcosa di inedito. Sullo shop del brand ci sono pendenti di questo tipo, contenenti un vero fiore incastonato nella resina smaltata. In questo caso, il fiore è stato destrutturato e trasformato in un fiocchetto rosa, precisissimo in ogni suo dettaglio. "Un fiocco rosa aspettando l'arrivo della sua piccola" ha scritto l'artista, testimoniando in un Reel passo passo la realizzazione del gioiello.

Si vede in particolare il momento in cui i petali sono stati trasformati in un piccolissimo fiocchetto. La collezione floreale Bouquet a cui appartiene questa creazione è una di quelle più intime e personali da lei concepite. La linea è nata da un momento di malinconia per fare da ponte tra passato e presente, per mettere una leva sul potere dei ricordi. Sul sito si legge:

La collezione ispira un mix di emozioni: malinconia e colore, forza e fragilità. Questi gioielli sono simboli delle nostre emozioni più profonde e delle nostre storie personali. Indossarli significa portare con sé un frammento di passato, un ricordo, una connessione con le proprie radici. La fragilità, rappresentata in ogni dettaglio di questi gioielli, è il cuore pulsante della collezion. È un invito a mostrare le proprie vulnerabilità, trasformandole in simboli di bellezza e forza interiore.

Questo gioiello è un collegamento madre-figlia, il simbolo di una nuova vita che sta per iniziare.