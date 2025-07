Giulia De Lellis e Tony Effe, i braccialetti dell’estate sono coi cuori (e costano 200 euro)

Per Giulia De Lellis e Tony Effe questa è un’estate speciale e non possono che affrontarla vestendosi in coordinato. In quanti hanno notato i loro braccialetti con i cuori multicolor? Ecco chi li ha firmati e quanto costano.

Per Giulia De Lellis e Tony Effe questa è un'estate speciale: a quasi un anno dall'inizio della loro relazione, hanno deciso di mettere su famiglia e ora aspettano la piccola Priscilla. Sebbene in molti avessero parlato di una presunta crisi, i due hanno messo a tacere ogni pettegolezzo mostrandosi prima alle prese con il baby shower per la bimba, poi fianco a fianco in una vacanza pre-parto. Sono volati in Sicilia, per la precisione in un resort di lusso a Sciacca, e ora trascorrono le giornate tra mare e relax. Nella loro prima estate da genitori potevano mai rinunciare a dei dettagli di stile coordinati?

Giulia De Lellis e Tony Effe con i bracciali dell'estate coordinati

Che estate sarebbe senza i gioielli colorati da indossare sia in spiaggia che durante le uscite serali? Se in passato a spopolare sono state le collane e le cavigliere di conchiglie, diventate per anni un vero e proprio must vacanziero, ora sono in voga le pietrine e le perline multicolor (come quelle sfoggiate da Belén Rodriguez). Giulia De Lellis ha però approfittato della vacanza in Sicilia con Tony Effe per lanciare una nuova mania: quella dei braccialetti con i cuori, che sembrano essere destinati a diventare il cult dell'estate, soprattutto se indossati in coordinato con il proprio compagno (proprio come ha fatto lei con il futuro papà di Priscilla. I due, infatti, hanno fatto un primo piano sui loro polsi, mettendo in risalto gli originali bracciali realizzati con dei cuoricini in pvc variopinti.

Giulia De Lellis con i bracciali a cuore

Chi ha firmato i bracciali con i cuori di Giulia De Lellis e Tony Effe

I braccialetti con i cuori indossati da Giulia e Tony sono firmati Nadine Ghosn e, sebbene sembrino quelli a effetto candy indossati dai bambini, in verità sono una "chicca di lusso". Le perline lucine, declinate in tenui colori pastello dal menta al giallo burro, fino ad arrivare al rosa, sono infilate a mano e sono state progettate per una vestibilità elastica. Al centro non manca il cuore con il logo del brand inciso.

Giulia e Tony Effe coi bracciali di Nadine Ghosn

Qual è il significato simbolico che nascondono? I "braccialetti del cuore" vogliono essere un promemoria del fatto che la vita deve essere giocosa. Tutti quelli che vogliono prendere ispirazione dalla coppia del momento devono sapere che i gioielli costano 180 dollari al pezzo (ovvero oltre 155 euro) ma attualmente sono sold-out sul sito ufficiale del brand.