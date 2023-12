Il regalo di Natale che Cardi B ha fatto alla figlia di 5 anni: un bracciale da 18 mila euro Anche stavolta non ha badato a spese Cardi B, regalando a sua figlia un prezioso bracciale griffato per Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Quando si tratta di regali, Cardi B non bada a spese, soprattutto se sono acquisti per le persone che ama. E non si è smentita neppure in occasione del Natale, quando la sua primogenita ha trovato sotto l'albero un dono di lusso. La cantante ha festeggiato assieme ai figli la ricorrenza, nella sua villa riccamente addobbata per l'occasione: c'erano sia Kulture (5 anni) che Wave (2 anni), nati dal matrimonio con Offset. La relazione col rapper, piuttosto burrascosa, è terminata, ma era presente anche lui al momento della consegna dei regali: hanno messo da parte rancori e tensioni per il bene dei piccoli.

I regali di lusso in casa di Cardi B e Offset

Cardi B e Offset non hanno mai fatto mistero della loro passione per il lusso sfrenato, che li ha portati in passato a fare spese folli, che li hanno messi al centro di non poche critiche. La coppia si è scambiata più volte doni costosissimi e non sono mancate spese sostanziose anche per i figli, nonostante la tenera età. Prima è stata la volta del bracciale di diamanti per la piccola Kulture, quando aveva appena 10 mesi: un gioiello da 70 mila euro. La bambina ha poi ricevuto in occasione del terzo compleanno un orologio da oltre 250mila dollari e una collana personalizzata da oltre 90mila dollari.

Sulla stessa linea anche il cadeau ricevuto la scorsa estate, quando la bimba ha compiuto 4 anni: per lei 50 mila dollari in contanti. La cantante ha a sua volte ricevuto dall'ormai ex compagno una mega sorpresa, quando ha celebrato i 30 anni nel 2022: per lei addirittura un Richard Mille da oltre 500 mila dollari. E anche quest'anno la rapper non si può affatto lamentare, per lo meno in quanto a sorprese. Conoscendo il suo amore per le borse griffate, Offset le ha regalato ben tre Birkin Bag, tra le più preziose sul mercato. Valore totale? Si parla di 400 mila euro.

Ancora gioielli per Kulture

Kulture Kiari Cephus (questo il nome completo della primogenita di Offset e Cardi B) ha trascorso il Natale con la famiglia. Ovviamente, come per tutti i bambini, il momento dell'apertura dei regali è stato quello più gioioso ed emozionante. La rapper è solita addobbare casa in modo molto ricco e festoso, durante il Natale. C'erano tante decorazioni nelle stanze, come testimoniato sui social e addirittura più alberi di Natale, di cui due personalizzati per i due figli: uno a tema Hello Kitty per Kulture e uno a tema Baby Shark per Wave.

La rapper ha condiviso con fan e follower anche il momento in cui i due bimbi hanno aperto i tanti pacchi regali. Uno in particolare ha attirato l'attenzione. Nell'inconfondibile scatolina arancione di Hermes, la primogenita della coppia ha trovato un bracciale preziosissimo, il Kelly in oro bianco e pavé di rodoliti rosa con l'iconica fibbia. Sul sito ufficiale, i modelli più semplici costano fino a 14 mila euro, mentre per quelli con pietre preziose il prezzo lievita fino ai 34 mila euro.

fonte: Sotheby's

Quello donato a Kulture, molto raro, viene proposto online da vari rivenditori, tra i 13 e i 18 mila euro. Il Kelly Bracelet è nato negli anni Duemila. Pierre Hardy si è ispirato alla silhouette e ai dettagli della leggendaria borsa omonima, realizzandone una sorta di versione da polso e progettando quindi un gioiello incantevole, proposto sia in argento che in oro e impreziosito con diamanti.