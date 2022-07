Cardi B, 50mila dollari in contanti come regalo di compleanno per la figlia di 4 anni Non un giocattolo qualunque: come regalo di compleanno per i 4 anni di sua figlia, Cardi B le ha regalato quasi 50 mila euro in contanti.

Cardi B non è nuova agli eccessi: non bada a spese, soprattutto se c'è da fare un regalo a una persona cara, da far felice letteralmente a ogni costo. L'anno scorso in occasione dei 30 anni del marito, il rapper statunitense Offset, non ci ha pensato troppo e gli ha staccato un assegno da 2 milioni di dollari, da destinare alle sue molte iniziative imprenditoriali. Stavolta a ricevere un sostanzioso regalo di compleanno è stata la primogenita della coppia. Kulture Kiari Cephus ha compiuto 4 anni: per lei i. genitori hanno messo a disposizione un budget da capogiro, sia per la festa che per il dono.

Lusso sfrenato per i 4 anni della figlia di Cardi B

In un'intervista rilasciata a Vogue Singapore, Cardi B ha spiegato di vivere l'impegno della maternità in modo molto serio, proprio come un lavoro. Per i suoi figli vuole il meglio, ma al tempo stesso non vuole che si cullino sul fatto di essere dei privilegiati. Lei ha raggiunto il successo lavorando duro, proprio per uscire dalla condizione di disagio e povertà da cui veniva: "Anche se i miei figli sono benestanti, voglio che sappiano che quando lavori per qualcosa e ce la fai, è più rispettato, specialmente quando le persone vedono che ti impegni per questo".

Pochi giorni prima, un po' in contraddizione forse con quanto dichiarato, la rapper ha fatto un regalo davvero spropositato alla sua primogenita, che ha compiuto 4 anni. Il compleanno è stato festeggiato con un party a tema marino: madre e figlia erano entrambe vestite da sirene. La piccola non ha avuto un vero e proprio pacco regalo da scartare, al cui interno trovare un giocattolo, una bambola, un peluche, un trenino, degli album da colorare. Per lei i genitori hanno pensato a molto di più.

Si sono superati, rispetto a quanto fatto due anni fa, quando in occasione del secondo compleanno aveva ricevuto in dono una Birkin di Hermes, borsa di lusso da almeno 10 mila euro. Stavolta in una Instagram Story condivisa da Offset e ripresa da diversi account sui social, si vede la bimba sporgersi dal finestrino di un SUV nero. Suo padre spiega che quelle che ha in mano sono banconote di valore pari a 50 mila dollari (quasi 50 mila euro). Chissà se la piccola Kulture ha realmente compreso il valore del tesoro stretto tra le mani.