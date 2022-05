Il principe Louis ama i supereroi: mamma Kate Middleton ha rivelato qual è il suo preferito Kate Middleton è in Scozia con il marito William e durante un’apparizione pubblica ha parlato di suoi figlio Louis. Il principino sembrerebbe essere appassionato di supereroi, anche se ce n’è uno in particolare che sarebbe il suo preferito.

A cura di Valeria Paglionico

La Royal Family è tra le più seguite e amate al mondo, tanto che i tabloid fanno a gara per accaparrarsi qualche indiscrezione che riguarda i suoi membri. I Cambridge, in particolare, sono capaci di attirare tutti i riflettori a ogni apparizione pubblica e non solo perché Kate Middleton è un'icona di stile a livello internazionale. Rappresentano il ritratto della "famiglia perfetta" che tutti vorrebbero e sono moltissimi coloro che sognano di sapere qual è il segreto per essere sempre tanto impeccabili e affiatati. I capofamiglia William e Kate sembrano averlo indirettamente rivelato: nonostante gli impegni ufficiali li tengano spesso lontani dai figli, li portano sempre nel cuore e non possono fare a meno di parlare di loro con i giornalisti. Ecco cosa ha rivelato la Duchessa sul suo terzogenito Louis.

Il supereroe preferito del principe Louis

Kate Middleton è alle prese con un tour della Scozia in compagnia del principe William e già in due occasioni ha dato il meglio di lei in fatto di stile, spaziando tra coat dress bon-ton e completi monocromatici in blu. È stata però una sua dichiarazione ad aver attirato l'attenzione dei media e il motivo è molto semplice: fa conoscere ai sudditi un po' più "da vicino" i piccoli di casa Cambridge. Mentre era in visita presso la charity Wheatley Group la Duchessa ha incontrato diversi bambini che le hanno fatto ricordare i figli e ne ha approfittato per parlare del terzogenito Louis. La Duchessa ha dichiarato che il principino ama i supereroi ma ce n'è uno in particolare verso il quale ha una vera e propria passione: Spider Man.

Perché il principe Louis appare poco in pubblico

Il principe Louis ha compiuto 4 anni lo scorso 23 aprile e per l'occasione è diventato protagonista di alcuni adorabili ritratti realizzati da mamma Kate. Agli eventi ufficiali, però, di lui non c'è traccia. Il motivo? Si tratta semplicemente di una questione di età: secondo il protocollo reale, infatti, i principini non possono accompagnare i genitori in pubblico quando sono troppo piccoli. A loro è concesso solo affacciarsi al balcone di Buckingham Palace durante le feste nazionali ma, visto che i due anni di pandemia hanno annullato ogni tipo di celebrazione ufficiale, il piccolo Louis lo ha fatto solo una volta nel 2019. La cosa certa è che il principino parteciperà al Giubileo di platino il prossimo giugno, dunque ai più curiosi non resta che aspettare qualche settimana per rivederlo in pubblico.